Brockhaus Technologies: Beteiligung an Bikeleasing-Gruppe erfolgreich verkauft
Ein bedeutender Eigentümerwechsel im Mobilitätssektor: Brockhaus Technologies trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an der stark gewachsenen Bikeleasing-Gruppe.
- Brockhaus Technologies AG verkauft ihre ca. 52%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an DECATHLON PULSE SAS.
- Die Unternehmensbewertung von Bikeleasing beträgt € 525 Millionen.
- Der anteilige Kaufpreis für die Brockhaus-Anteile wird voraussichtlich ca. € 240 Millionen betragen, abhängig von den finanziellen Kennzahlen zum Closing-Stichtag.
- Der Vollzug der Transaktion ist abhängig von fusionskontrollrechtlichen Freigaben und der Zustimmung der Hauptversammlung von Brockhaus Technologies.
- Während der vier Jahre bei Brockhaus Technologies hat Bikeleasing seine Umsatzerlöse mehr als verdreifacht und die Anzahl der Unternehmenskunden erheblich gesteigert.
- DECATHLON PULSE bringt strategische Expertise mit und gewährleistet die unternehmerische Eigenständigkeit von Bikeleasing.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +31,97 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,300EUR das entspricht einem Plus von +11,48 % seit der Veröffentlichung.
