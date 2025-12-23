    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk +9 %: Diese FDA-Zulassung verändert den Abnehm-Markt

    Die erste GLP-1-Abnehmpille ist zugelassen, Verkaufsstart folgt im Januar. Anleger setzen auf mehr Patienten, mehr Umsatz, mehr Marktanteile. Die Aktie haussiert.

    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat erstmals eine GLP-1-Abnehmpille zugelassen und damit einen Wendepunkt im Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit markiert. Das neue Präparat stammt von Novo Nordisk und enthält denselben Wirkstoff wie die erfolgreichen Injektionspräparate Ozempic und Wegovy. Die Tablette wird unter dem Markennamen Wegovy vertrieben und soll ab Anfang Januar 2026 in den USA erhältlich sein. Für die Anfangsdosis nennt Novo Nordisk einen Sonderpreis von 149 US-Dollar pro Monat.

    Die Zulassung gilt als Meilenstein, da der Markt bislang von wöchentlichen Spritzen wie Wegovy oder Zepbound von Eli Lilly dominiert wurde. Mit der Pille erschließt Novo Nordisk neue Patientengruppen, insbesondere Menschen, die tägliche Tabletten einer Injektion vorziehen. In der entscheidenden Phase-III-Studie verloren Teilnehmer, die das Medikament täglich einnahmen, im Durchschnitt 16,6 Prozent ihres Körpergewichts.

    Novo Nordisk sieht darin einen strategischen Durchbruch. "Was wir durch jahrelange Forschung gelernt haben, ist, dass eine orale Option wirklich verschiedene Segmente öffnet, aktiviert und motiviert, sich in Behandlung zu begeben", sagte Dave Moore, Leiter des US-Geschäfts des Konzerns. Die Pille habe zudem den Vorteil, dass Patienten bei Sicherheit und Wirksamkeit auf einen bekannten Wirkstoff zurückgreifen.

    An der Börse wurde die Nachricht klar positiv aufgenommen. Die Aktie von Novo Nordisk legte nach der FDA-Entscheidung nachbörslich um rund 9 Prozent zu. Analysten werten die Zulassung als wichtigen Erfolg, nachdem der Konzern zuletzt mit Lieferengpässen bei Spritzen und wachsendem Wettbewerbsdruck zu kämpfen hatte. Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion gilt als extrem wachstumsstark und könnte in den kommenden Jahren ein Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Der Wettbewerb bleibt jedoch intensiv. Eli Lilly arbeitet ebenfalls an einer eigenen Abnehmpille und könnte bereits im Frühjahr 2026 eine Zulassung erhalten. Zudem hat das Novo-Präparat einen praktischen Nachteil: Die Tablette muss morgens auf nüchternen Magen eingenommen werden, mindestens 30 Minuten vor dem Essen oder Trinken.

    Unabhängig davon erklärte Novo Nordisk, man habe aus früheren Lieferengpässen bei den Injektionspräparaten gelernt und bereits ausreichend Vorräte für den Markteintritt der Pille aufgebaut.

    Mit der FDA-Zulassung der ersten GLP-1-Pille beginnt damit eine neue Phase im globalen Markt für Adipositas-Therapien – mit weitreichenden Folgen für Patienten, Hersteller und Investoren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

