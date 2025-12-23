DroneShield - Aktienkurs springt nach oben +8,57 % - 23.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,57 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +15,63 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,9760€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl sich die DroneShield Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +20,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +85,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +317,55 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,52 % 1 Monat +85,79 % 3 Monate -7,20 % 1 Jahr +376,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in den letzten Tagen Anstiege von bis zu 4% verzeichnete. Die Shortquote liegt bei 10,04%, was auf signifikante Leerverkäufe hinweist. Nutzer erwarten eine Korrektur unter 2€, sehen jedoch langfristig Potenzial durch eine große Sales-Pipeline. Zudem wird über mögliche Katalysatoren wie US-Beschränkungen für ausländische Drohnen spekuliert, während technische Analysen einen starken Trend und Käufe zeigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Mit dem Blick der Märkte über das Jahr 2025 hinaus verlagert sich die Aufmerksamkeit zunehmend von kurzfristiger Dynamik hin zu Unternehmen, die an langfristige strukturelle Trends angebunden sind. Wiederaufrüstung im […] The post Werden diese …

In 2025 kam es ab Sommer zu einer ausgeprägten Rally in kritischen Metallen. Auslöser hierfür war zum großen Teil China, die als Reaktion auf willkürliche Zollforderungen aus dem Weißen Haus ihrerseits Exportbeschränkungen auf seltene Metalle und …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.