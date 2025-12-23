D-Wave Quantum Aktie fällt um -3,47 % - 23.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Mit einer Performance von -3,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,56 %, geht es heute bei der D-Wave Quantum Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die D-Wave Quantum-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,21 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +38,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,19 %. Im Jahr 2025 gab es für D-Wave Quantum bisher ein Plus von +223,09 %.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +38,58 % 1 Monat +49,19 % 3 Monate +26,21 % 1 Jahr +297,21 %

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 354 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,47 Mrd. € wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.