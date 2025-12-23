    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuantum eMotion AktievorwärtsNachrichten zu Quantum eMotion

    Quantum eMotion - Aktie steigt rasant +4,22 % - 23.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Quantum eMotion Aktie bisher um +4,22 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Quantum eMotion Aktie.

    Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

    Quantum eMotion aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Quantum eMotion Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,22 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Quantum eMotion Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,2100, mit einem Plus von +4,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +234,03 % bei Quantum eMotion.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um +55,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +104,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Quantum eMotion eine positive Entwicklung von +169,49 % erlebt.

    Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +55,88 %
    1 Monat +104,50 %
    3 Monate +234,03 %
    1 Jahr +981,63 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Entwicklung, dass Quantum eMotion die größte Einzelholding im Defiance Quantum ETF geworden ist, was als bedeutender Meilenstein für das Unternehmen angesehen wird. Die Marktkapitalisierung hat die 1-Milliarde-CAD-Marke überschritten, was den Zugang zu größeren institutionellen Investoren erleichtert. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine signifikante Kurssteigerung erfahren, während Bedenken hinsichtlich der hohen Marktkapitalisierung im Verhältnis zu den derzeitigen Umsätzen bestehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

    Informationen zur Quantum eMotion Aktie

    Es gibt 203 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 649,98 Mio. € wert.

    Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Quantum eMotion

    +6,49 %
    +55,88 %
    +104,50 %
    +234,03 %
    +981,63 %
    +4.590,27 %
    +1.635,45 %
    ISIN:CA74767K1030WKN:A3CSAU



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
