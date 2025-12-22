Chance von 118,35 Prozent p.a.!

Die Aktionäre des Sportartikelkonzerns Adidas waren am Freitag letzter Woche von der negativen Entwicklung des US-Konkurrenten Nike betroffen. Der Aktienkurs von Adidas verlief jedoch deutlich gemäßigter als der von Nike. Am Markt wurde dies damit erklärt, dass die Herausforderungen bei den Amerikanern ausgeprägter sind. Die Nike-Aktien gingen am Freitag mit einem Verlust von über zehn Prozent aus dem Handel. Nike hat unter anderem in China mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Nach Einschätzung von Warburg Research ist die Markendynamik von Adidas derjenigen von Nike überlegen. Der deutsche Hersteller wächst stärker als Nike. Warburg Research sieht daher weiterhin gute Chancen für Adidas, Marktanteile von Nike zu gewinnen.

Die Adidas-Aktie war nach der Offenlegung der letzten zwei Quartalsberichte jeweils massiven Kursverlusten bis zu 15 Prozent ausgesetzt. Im Tief am 7. August notierte das Papier bei 160,75 Euro. Im partiellen Tief am 20. November notierte das Papier bei 150,40 Euro. Zu diesem Kursniveau wurden die Aktien zuletzt Anfang 2023 gehandelt. Aktuell notieren die Aktien wieder höher bei 166,80 Euro. Von dem am 13. Februar erreichten Jahreshoch bei 263,80 Euro ist der Börsenwert des Dax-Konzerns damit um rund 37 Prozent gesunken. Charttechnisch notiert die Aktie damit noch immer unter dem Tief, welches durch den Liberation-Day verursacht wurde. Schlussendlich haben die Verhandlungen der EU mit der US-Spitze in der Zollthematik einen Satz von 15 Prozent Importzoll in die USA ergeben. Dieses Zollausmaß ist von Adidas betriebswirtschaftlich noch darstellbar, obwohl die Marge darunter leidet und der Absatz aufgrund höherer Preise zurückgehen wird. Somit lässt sich der Kursverlust seit Ende Mai daran festmachen. Auch der schwierige chinesische Markt lastet auf der Kursentwicklung. Dennoch hat der Kurs des Sportartikelherstellers ein Niveau erreicht, wo längerfristig orientierte Marktteilnehmer wieder zukaufen. Das erwartete KGV 2026 liegt aktuell bei 15,13 und entspricht der niedrigsten Ausprägung der vergangenen 10 Jahre.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Adidas AG (FD3LR3), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.03.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 140,00 Euro auf der Unterseite und 240,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 22. Dezember 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,78 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 118,35 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 142,55 Euro fällt oder über den Widerstand bei 236,30 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Adidas AG (Stand: 22.12.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD3LR3 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,58 / 7,78 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 140,00 Euro Basiswert: Adidas AG obere KO-Schwelle: 240,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 166,80 Euro Laufzeit: 20.03.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 118,35 % p.a. Quelle: Société Générale

