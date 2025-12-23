Dynamik im Explorationssektor steigt

Perus Bergbausektor verzeichnete im Oktober einen kräftigen Investitionsanstieg in Höhe von 37 %. Steigende Preise für Kupfer und Silber treiben sowohl Explorationsaktivitäten als auch größere Transaktionen voran. Zusätzliche Dynamik könnte ein mögliches Mineralienabkommen mit den USA bringen.

Der Metallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) startete am 15. Dezember eine Privatplatzierung über 15 Mio. CAD und stockte diese noch am selben Tag auf 20 Mio. CAD auf. Das hauptsächlich in Peru, aber auch in Chile aktive Unternehmen stieß dabei auf enorme Nachfrage. Zu den Investoren zählt der renommierte Rohstoffinvestor und bestehende Ankeraktionär Eric Sprott, der bis zu 10 Mio. CAD bereitstellt.

Eric Sprott investiert 10 Mio. CAD in Aftermath Silver

Die frischen Mittel sollen vor allem weitere Entwicklungsarbeiten sowie den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie für das Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela im Süden Perus (Bezirk Puno) finanzieren.

Anfang Dezember startete das Explorationsteam dort ein Folgebohrprogramm mit 4.000 m Diamantkernbohrungen und 2.000 m RC-Bohrungen. In Berenguela sollen die hohen Kupfergehalte, die im östlichen Teil der Ressource identifiziert wurden, durch Infill-Bohrungen in dem Gebiet unterstützt werden, das höchstwahrscheinlich der Standort zukünftiger Abbauarbeiten wird. Angesichts steigender Silber- und Kupferpreise erscheint der Zeitpunkt günstig, um die Bohrungen voranzutreiben.

Nahezu zeitgleich begannen auch Bohrarbeiten über 1.000 bis 2.000 m im Silber-Gold-Projekt Challacollo im Norden Chiles. Die ersten Analyseergebnisse aus beiden Programmen erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2026. Rund eine Woche zuvor hatte Aftermath Silver bereits eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Berenguela veröffentlicht.

Minem meldet 37 % Plus bei Bergbauinvestitionen im Oktober

Das hohe Explorationstempo von Aftermath Silver steht exemplarisch für die zunehmende Dynamik im peruanischen Bergbausektor. Trotz Herausforderungen wie dem illegalen Bergbau fließen erhebliche Mittel ins Land. In den ersten zehn Monaten des Jahres beliefen sich die Investitionen laut dem Ministerium für Energie und Bergbau (Minem) auf 4,482 Mrd. USD – ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Allein im Oktober wurden Investitionen in Höhe von 573 Mio. USD verzeichnet, was einem Zuwachs von 37 % entspricht.