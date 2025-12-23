    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAftermath Silver AktievorwärtsNachrichten zu Aftermath Silver

    Investitionen in Perus Bergbau boomen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dynamik im Explorationssektor steigt

    Perus Bergbausektor verzeichnete im Oktober einen kräftigen Investitionsanstieg in Höhe von 37 %. Steigende Preise für Kupfer und Silber treiben sowohl Explorationsaktivitäten als auch größere Transaktionen voran. Zusätzliche Dynamik könnte ein mögliches Mineralienabkommen mit den USA bringen.

     

    Der Metallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) startete am 15. Dezember eine Privatplatzierung über 15 Mio. CAD und stockte diese noch am selben Tag auf 20 Mio. CAD auf. Das hauptsächlich in Peru, aber auch in Chile aktive Unternehmen stieß dabei auf enorme Nachfrage. Zu den Investoren zählt der renommierte Rohstoffinvestor und bestehende Ankeraktionär Eric Sprott, der bis zu 10 Mio. CAD bereitstellt.

     

    Eric Sprott investiert 10 Mio. CAD in Aftermath Silver

     

    Die frischen Mittel sollen vor allem weitere Entwicklungsarbeiten sowie den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie für das Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela im Süden Perus (Bezirk Puno) finanzieren.

     

    Anfang Dezember startete das Explorationsteam dort ein Folgebohrprogramm mit 4.000 m Diamantkernbohrungen und 2.000 m RC-Bohrungen. In Berenguela sollen die hohen Kupfergehalte, die im östlichen Teil der Ressource identifiziert wurden, durch Infill-Bohrungen in dem Gebiet unterstützt werden, das höchstwahrscheinlich der Standort zukünftiger Abbauarbeiten wird. Angesichts steigender Silber- und Kupferpreise erscheint der Zeitpunkt günstig, um die Bohrungen voranzutreiben.

     

    Nahezu zeitgleich begannen auch Bohrarbeiten über 1.000 bis 2.000 m im Silber-Gold-Projekt Challacollo im Norden Chiles. Die ersten Analyseergebnisse aus beiden Programmen erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2026. Rund eine Woche zuvor hatte Aftermath Silver bereits eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Berenguela veröffentlicht.

     

    Minem meldet 37 % Plus bei Bergbauinvestitionen im Oktober

     

    Das hohe Explorationstempo von Aftermath Silver steht exemplarisch für die zunehmende Dynamik im peruanischen Bergbausektor. Trotz Herausforderungen wie dem illegalen Bergbau fließen erhebliche Mittel ins Land. In den ersten zehn Monaten des Jahres beliefen sich die Investitionen laut dem Ministerium für Energie und Bergbau (Minem) auf 4,482 Mrd. USD – ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Allein im Oktober wurden Investitionen in Höhe von 573 Mio. USD verzeichnet, was einem Zuwachs von 37 % entspricht.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Investitionen in Perus Bergbau boomen Dynamik im Explorationssektor steigt Perus Bergbausektor verzeichnete im Oktober einen kräftigen Investitionsanstieg in Höhe von 37 %. Steigende Preise für Kupfer und Silber treiben sowohl Explorationsaktivitäten als auch größere Transaktionen voran. Zusätzliche Dynamik könnte ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     