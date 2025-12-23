    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenig verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte stabil nach US-Gewinnen.
    • Nikkei 225 unverändert, Yen-Gewinne bremsen.
    • Australische Aktien steigen durch sinkende Anleihenrenditen.
    Aktien Asien - Wenig verändert
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Mit den positiven US-Vorgaben entwickelten sich die Märkte in Fernost stabil.

    An der Wall Street stehen die Ampeln weiter auf Grün. Der S&P 500 steuert mit dem Anstieg vom Montag auf den achten Gewinnmonat in Folge zu, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem sei der Anstieg auf breiter Basis erfolgt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.335,89€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.414,18€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beim japanischen Leitindex Nikkei 225 reichte es trotzdem nur zu einer unveränderten Tendenz. Hier bremsten die Gewinne des Yen zum Dollar etwas.

    Günstige Signale gab es dagegen von der Anleiheseite. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen von Premierministerin Sanae Takaichi, wonach keine "unverantwortlichen" Steuersenkungen erfolgen sollten. Dies habe die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen etwas sinken lassen.

    Auch australische Aktien profitierten vom Rückgang der Renditen am Anleihemarkt. Der Leitindex S&P/ASX 200 schloss 1,1 Prozent fester mit 8.795,71 Punkten.

    Uneinheitlich ohne stärkere Veränderungen war dagegen die Entwicklung in China. Während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,15 Prozent auf 25.762,03 Punkte sank, legte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht zu./mf/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Wenig verändert Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Mit den positiven US-Vorgaben entwickelten sich die Märkte in Fernost stabil. An der Wall Street stehen die Ampeln weiter auf Grün. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     