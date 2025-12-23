Space-Momentum: Diese Weltraum-Aktien explodieren gerade

Am Dienstag will AST SpaceMobile seinen ersten Satelliten der neuen "BlueBird"-Generation vom indischen Satish Dhawan Space Center aus ins All bringen. Der ursprünglich für Mitte Dezember geplante Start gilt als wichtiger Technologieschritt. BlueBird 6 ist deutlich größer als alle bisherigen Satelliten des Unternehmens und kann ein Vielfaches an Daten übertragen. Möglich wird das durch eine besonders leistungsfähige, elektronisch gesteuerte Antennentechnik, mit der Funksignale gezielt gebündelt und direkt an herkömmliche Smartphones gesendet werden sollen. Nach Angaben von AST SpaceMobile ist es das bislang leistungsstärkste kommerzielle Antennensystem dieser Art in der erdnahen Umlaufbahn. "Die Mission markiert den Beginn unserer nächsten Umsetzungsphase, in der wir im Jahr 2026 durchschnittlich alle 45 Tage einen Start planen", erklärte das Unternehmen.

Die Aktie von AST SpaceMobile hat ihre Rallye am Montag fortgesetzt und legte um mehr als 14 Prozent zu. Damit summieren sich die Gewinne der vergangenen drei Handelstage auf über 40 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Plus von über 300 Prozent zu Buche. Auslöser ist vor allem der bevorstehende Start der nächsten Satellitengeneration des Unternehmens.

AST SpaceMobile will im ersten Quartal 2026 insgesamt fünf Orbitalstarts durchführen und sich im Wettbewerb mit SpaceX’ Starlink positionieren. Nach Einschätzung der Bank of America zielt das Unternehmen auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von rund 200 Milliarden US-Dollar. Bis Anfang 2026 plant AST zudem einen zunächst "intermittierenden" Direkt-zu-Mobilfunk-Dienst in den gesamten USA. Vereinbarungen bestehen bereits mit mehr als 50 Mobilfunknetzbetreibern, darunter Verizon Communications.

Neben den unternehmensspezifischen Impulsen profitiert die Aktie von einem breiteren Stimmungsumschwung im Raumfahrtsektor. In der vergangenen Woche unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung zur "Sicherung der amerikanischen Weltraumüberlegenheit". Zudem wurde Jared Isaacman, Gründer von Shift4 Payments, als neuer Leiter der NASA bestätigt.

Auch andere Weltraumwerte zogen kräftig an. Aktien von BlackSky, Intuitive Machines, Voyager Technologies, Redwire, Planet Labs und Firefly Aerospace verzeichneten zweistellige Kursgewinne. Besonders stark fiel der Kursanstieg bei Sidus Space aus, dessen Aktie nach der Vergabe eines Auftrags der US-Raketenabwehrbehörde um fast 100 Prozent explodierte. Rocket Lab erreichte nach neuen Regierungsaufträgen ein Rekordhoch und baute seine Gewinne der vergangenen Tage weiter aus.

Insgesamt deutet die Kombination aus politischen Rückenwinden, neuen Regierungsaufträgen und konkreten Startterminen darauf hin, dass der zuletzt heiße Lauf der Weltraumaktien bis ins Jahr 2026 hinein anhalten könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



