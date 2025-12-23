    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Baubranche mit mehr Umsatz trotz Auftragsflaute

    Für Sie zusammengefasst
    • Weniger Aufträge: 11,8% Rückgang im Oktober 2025.
    • Umsatzsteigerung: 7% mehr als im Vorjahr erzielt.
    • 2025: Realer Umsatz um 1,8% gestiegen, nominal 4,3%.
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Aufträge, aber mehr Umsatz: Die deutsche Baubranche blickt auf einen durchwachsenen Oktober zurück. Bereinigt um Preissteigerungen (real) verbuchte das Bauhauptgewerbe in dem Monat 11,8 Prozent weniger neue Aufträge als im September des laufenden Jahres. Allerdings war im Vormonat aufgrund von Großaufträgen der höchste Wert seit März 2022 registriert worden, wie das Statistische Bundesamt einordnete.

    Verglichen mit dem Oktober 2024 gab es 2,4 Prozent mehr Neubestellungen. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau).

    Trotz der schwankenden Auftragslage hat die Branche nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker in den ersten zehn Monaten 2025 mehr Umsatz gemacht als im Vorjahreszeitraum: Sowohl real (1,8 Prozent) als auch nominal (4,3 Prozent) hatten die Betriebe mehr in der Kasse.

    Im Oktober erlösten die Unternehmen den Angaben zufolge 11,6 Milliarden Euro und somit nominal 7,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der reale Umsatz übertraf in dem Monat den Wert des Vorjahresmonats um 4,5 Prozent./ben/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
