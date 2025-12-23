    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Zulassung Wegovy-Tablette treibt Erholung von Novo Nordisk an

    Für Sie zusammengefasst
    • Wegovy als Tablette in den USA zugelassen, Aktie steigt.
    • Novo Nordisk kämpft gegen Konkurrenz von Eli Lilly.
    • Prognosen für 2025 erneut gesenkt, Investitionen gekürzt.
    AKTIE IM FOKUS - US-Zulassung Wegovy-Tablette treibt Erholung von Novo Nordisk an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy von Novo Nordisk als Tablette in den USA dürfte den Bodenbildungsversuch der seit eineinhalb Jahren sehr schwachen Aktie am Dienstag vorantreiben. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden nun auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben. Die Papiere gewannen im frühen Handel rund sechs Prozent auf 321 dänische Kronen.

    Zuletzt hatte sich der Aktienkurs des dänischen Pharmakonzerns, der noch gegen Mitte 2024 dank des Booms seiner Gewichtssenker, das wertvollste Unternehmen im Stoxx Europe 50 war, bei rund 300 bis 320 Kronen stabilisiert. Sollte sich der Kursanstieg als nachhaltig erweisen, könnten die Papiere langsam einen Boden ausbilden. Dann könnte eventuell auch eine dauerhafte Erholung starten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    997,32€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.135,20€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit dem Rekordhoch von gut 1.033 Kronen im Juni 2024 haben die Papiere auch mit der Erholung vom Dienstag aber immer noch fast 70 Prozent an Wert verloren. Konkurrenzprodukte hatten den Kurs gedrückt. Vor allem der US-Pharmariese Eli Lilly punktete mit seinen Diabetesmitteln und Gewichtssenkern. Zudem machen den Dänen auf dem wichtigen US-Markt von Apotheken hergestellte billige Kopien der Gewichtssenker das Leben schwer.

    Erst Anfang November musste die Novo-Nordisk-Führung um den erst seit August amtierenden Chef Maziar Mike Doustdar, die Geschäftsprognosen für 2025 ein weiteres Mal senken; Investitionspläne wurden zudem gekürzt. Kurz danach sorgte ein Fehlschlag mit einer Studie zum Abnehmmittel gegen die Alzheimer-Erkrankung für den nächsten Nackenschlag.

    Für Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung sorgt nun die Zulassung von Wegovy als Pille in den USA. Gleichwohl muss sich Novo Nordisk auch hier auf Wettbewerb einstellen. Eli Lilly arbeitet ebenfalls an einer Abnehmpille namens Orforglipron.

    Eine Zulassung in den USA erwarte Lilly weiterhin für das zweite Quartal 2026, schrieb Analyst Akash Tewari vom Investmenthaus Jefferies jüngst in einer Studie. Branchenexpertin Kerry Holford von der Privatbank Berenberg rechnet für Orforglipron im ersten Jahr mit einem Umsatz von 2 Milliarden Euro, der dann nach und nach auf einen Spitzenjahresumsatz von rund 17 Milliarden anschwellen dürfte.

    Nach der Kursrally der vergangenen Monate sah Holford allerdings in ihrer Studie von Anfang Dezember vorerst keine Luft mehr nach oben für Eli Lilly. Bei einem Kursziel von 950 US-Dollar stufte sie die Aktien mit "Hold" ein.

    Allein 2025 hat Eli Lilly an der Börse bereits fast 40 Prozent auf zuletzt 1.076,48 Dollar gewonnen und damit einen zwischenzeitlichen Rückschlag wettgemacht. Seit circa Ende Juni 2024 - also dem Zeitraum, in dem es für Novo Nordisk um rund 70 Prozent nach unten ging - kann Lilly ein Kursplus von rund 20 Prozent vorweisen.

    Damit bringt es der US-Konzern auf einen Börsenwert von gut einer Billion US-Dollar. Bei Novo Nordisk sind umgerechnet noch rund 225 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung übrig./mis/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 904,3 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 147,28 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +576,06 %/+988,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Eli Lilly - 858560 - US5324571083

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Eli Lilly. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS US-Zulassung Wegovy-Tablette treibt Erholung von Novo Nordisk an Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy von Novo Nordisk als Tablette in den USA dürfte den Bodenbildungsversuch der seit eineinhalb Jahren sehr schwachen Aktie am Dienstag vorantreiben. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden nun auch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     