Kupferpreis vor historischer Neubewertung. Kupfer 2026 heißer als Gold & Silber?

Das Börsenjahr 2025 stand ganz unter dem Eindruck der epischen Aufwärtsbewegungen von Gold und Silber. Die beiden Edelmetalle haben ihre übergeordneten Preisziele fest im Blick. Während der Goldpreis unaufhaltsam auf die 5.000 US-Dollar zuläuft, könnte Silber im Jahr 2026 die 100 US-Dollar ins Visier nehmen. Obgleich Kupfer mit einer aktuellen Performance von fast 40 Prozent in 2025 hinter Gold und vor allem Silber zurückfällt, richten sich die Blicke bereits auf die nächsten Monate.

Enormes Nachholpotenzial für Kupfer

Obwohl sich Kupfer im Jahr 2025 ebenfalls recht positiv entwickelte, hat es im Vergleich zu Gold und Silber enormes Nachholpotenzial. In zurückliegenden Kommentaren zu Kupfer wurde an dieser Stelle die Gold-Kupfer-Ratio bemüht, um das aktuelle Preisniveau einzuordnen. Nicht minder aussagekräftig ist jedoch die Silber-Kupfer-Ratio. Sie verdeutlicht das enorme Nachholpotenzial von Kupfer besonders eindrucksvoll. Der Silberpreis notiert aktuell bei 69 US-Dollar, Kupfer bei 5,42 US-Dollar (COMEX). Die Silber-Kupfer-Ratio beträgt entsprechend etwa 12,7. Wie ist dieser Wert nun einzuordnen? Noch zur Jahresmitte „dümpelte“ die Ratio bei etwa 7. In den letzten fünf Jahren bewegte sich die Ratio über weite Strecken unterhalb von 6. Nun ist für Kupfer (zumindest kurzfristig) keine Preisverdopplung aus dem Stand zu erwarten, um die Ratio wieder geradezurücken, doch die Eckdaten verdeutlichen recht eindrucksvoll, wie „abgehängt“ der Kupferpreis gegenwärtig ist. Dabei gibt es ausreichend Preistreiber.

Der

Aktuelle Daten der International Copper Study Group

Die International Copper Study Group (ICSG) veröffentlichte kürzlich das Monats-Bulletin für November. Die ICSG gab für den gemeldeten Gesamtzeitraum Januar bis Oktober 2025 einen Überschuss für Kupfer in Höhe von 122.000 Tonnen an, nach einem Überschuss in Höhe von 261.000 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage schließt sich.

Defizit-Sorgen als Preistreiber für Kupfer

Die Sorgen, dass sich ein Defizit am Kupfermarkt einstellen und sich dann auch festsetzen wird, nehmen zu. Sollten sich diese Bedenken manifestieren, wäre es der ideale Nährboden für einen massiven Preisanstieg des Industriemetalls.

Kupfer kommt in vielen Gebieten zum Einsatz. So wird das Industriemetall unter anderem in zahlreichen Zukunftstechnologien (u.a. erneuerbare Energien) verbaut. Und auch der KI-Boom kommt nicht ohne Kupfer aus. Nicht zuletzt wird Kupfer vielfältig zum Bau von Rechenzentren benötigt. Tech-Riesen (unter anderem Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom) wollen in den kommenden Jahren gewaltige Summen in den Bau von Rechenzentren investieren. Sollte es hierzu kommen, könnte das die Nachfrage nach Kupfer weiter anheizen und dem Preis somit letztendlich einen Schub geben. Denn eine prosperierende Nachfrage würde auf eine fragile Angebotsseite treffen. Die Produktionsbeeinträchtigungen auf der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan stehen nur stellvertretend für die mit Risiken behaftete Angebotsseite und sind längst kein Einzelfall. Engpässe bei der Versorgung sind daher auch zukünftig nicht auszuschließen. Das schafft wiederum die Voraussetzungen für gewaltige Preissteigerungen.

Fazit - Kupferpreis vor historischer Neubewertung

Der Kupferpreis steht an der Schwelle zu einer Neubewertung. Das bisherige Rekordhoch von etwa 5,95 US-Dollar / lb (COMEX) ist sehr wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Sollten sich die Erwartungen hinsichtlich einer deutlich anziehenden Kupfer-Nachfrage tatsächlich bestätigen und sich ein Defizit am Markt etablieren, muss die Lage neu bewertet werden.

Welche Erwartungshaltungen im Sektor selbst vorherrschen, verdeutlichen nicht zuletzt die M&A-Aktivitäten. Um es einmal salopp zu formulieren: Kupfer ist bereits jetzt ein ganz heißes Eisen, 2026 könnte der Kupferkessel dann richtig glühen.

Aktuell arbeitet sich der Kupferpreis am Widerstandsbereich von 5,55 US-Dollar ab. Mit einem Ausbruch würde er die gewaltige Preislücke schließen, die während der US-Zollturbulenzen aufriss. Das erfolgreiche Schließen könnte wiederum ein frisches Kaufsignal in Richtung 5,95 US-Dollar auslösen. Und sollte auch dieses überwunden werden, wäre der Weg auf der Oberseite frei. Ein Durchmarsch in Richtung 7 US-Dollar sollte dann nicht überraschen.

Die letzte Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurde mit „[…] Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Preissteigerungen bieten die Aktien der großen Kupferproduzenten bzw. die Aktien der großen Gold-Kupferproduzenten eine interessante Alternative. Die Liste der potenziellen Kandidaten ist lang – BHP, Barrick, Newmont, Freeport McMoRan gehören hierbei sicherlich genauso dazu, wie Hudbay Minerals oder Southern Copper; um nur einige zu nennen.“ abgeschlossen. Dem ist auch heute nichts hinzufügen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

