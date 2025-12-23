    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    Nestle-Chef

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum löst fast alle Probleme

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachstum ist zentral für Nestlé, löst viele Probleme.
    • Kostensparprogramm bündelt Mittel für gezielte Investitionen.
    • Fokus auf Innovationen und strategische Partnerschaften.
    Nestle-Chef - Wachstum löst fast alle Probleme
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    VEVEY (dpa-AFX) - Für den neuen Nestlé-Chef Philip Navratil steht das Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns klar im Fokus. "Wachstum löst fast alle Probleme, die wir haben. Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil.", sagte der seit Anfang September amtierende CEO in einem am Dienstag publizierten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft". Nestlé habe ein starkes Portfolio, mit dem das Unternehmen das angestrebte organische Wachstum von 4 Prozent erreichen könne, gab sich Navratil überzeugt. "Ich frage mich nicht, was wir noch dazukaufen müssen. Was wir brauchen, sind Innovationen, um das Wachstum zu beschleunigen."

    Mit dem Sparprogramm "Fuel for Growth" würden die Kosteneinsparungen erstmals nicht mehr in dem Markt eingesetzt, wo sie erzielt werden, sondern landeten in einem zentralen Topf. Dann entscheide die Geschäftsleitung, wo das Geld reinvestiert werde, erklärte der Nestlé-Chef. "Nicht alle Märkte bekommen die gleichen Mittel und Ziele." Navratil hatte im Oktober ein Kostensparprogramm mit dem Abbau von über 16.000 Arbeitsplätzen angekündigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Long
    71,00€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    85,73€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 10,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wichtig sei aber, dass Nestlé überall schneller wachse als der Markt. "Wenn wir irgendwo nicht gut genug aufgestellt sind, um langfristig Marktanteile zu gewinnen, dann schauen wir das an." Ein Beispiel sei das Wassergeschäft, das zwar wachse. "Wir können unsere Marken aber nicht genügend rentabel betreiben, auch weil das Geschäft sehr kapitalintensiv ist." Nestlé schaue sich deshalb nach einem strategischen Partner um. Das Gleiche gelte für Mainstream-Vitamine und Nahrungszusätze.

    Den Markt China, wo das Wachstum zuletzt gestockt hatte, baue Nestlé jetzt wieder auf. "Wir haben sehr gute Marken, müssen aber die Innovationskraft verbessern." So laufe viel über E-Commerce, was eine andere Herangehensweise verlange. Auch das Wachstum sei "nicht mehr, was es einmal war". "Aber wir haben falsche Entscheidungen getroffen, die wir nun korrigieren."

    Den Aufbau einer Nespresso-Produktion in den USA wollte Navratil trotz der Entspannung in der Zollsituation mit den USA nicht ausschließen. Allerdings könne man eine Fabrik in Amerika nicht von heute auf morgen aufbauen. "Heute und in den nächsten Wochen bauen wir keine Fabrik in Amerika. Wir sind langfristig unterwegs."

    Mit den angestrebten Verkäufen von Wasser und Mainstream-Vitaminen will Nestlé auch die Schulden senken. Der Verschuldungsgrad sei momentan näher beim Dreifachen des Ebitda als beim Zweifachen, und das müsse der Konzern ändern, bekräftigte Navratil. "Wenn wir diese zwei Verkäufe ausführen, hilft das natürlich." Der beste Weg aus der Situation sei aber Wachstum, betonte er.

    Zu der Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal gebe es derweil nicht Neues zu sagen. "Diese Beteiligung ist für uns ein finanzielles Investment. Wir evaluieren sie mit dem Verwaltungsrat immer wieder."/tp/rw/AWP/jha

    Nestle

    +0,45 %
    -0,10 %
    -3,44 %
    +9,05 %
    +4,74 %
    -23,84 %
    -11,12 %
    +23,79 %
    +5.789,51 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 84,23 auf Lang & Schwarz (23. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -0,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 216,99 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,40CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -6,20 %/+6,86 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nestle-Chef Wachstum löst fast alle Probleme Für den neuen Nestlé-Chef Philip Navratil steht das Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns klar im Fokus. "Wachstum löst fast alle Probleme, die wir haben. Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil.", sagte der seit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     