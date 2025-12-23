Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.12. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.297,08 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Symrise +0,83 %, Zalando +0,81 %, Deutsche Telekom +0,75 %
Flop-Werte: BMW -0,76 %, Commerzbank -0,62 %, GEA Group -0,52 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.346,40 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: TKMS +1,41 %, Redcare Pharmacy +1,16 %, Delivery Hero +1,14 %
Flop-Werte: TUI -1,26 %, Kion Group -1,23 %, Bilfinger -1,10 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.594,77 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Evotec +3,17 %, HENSOLDT +0,92 %, Deutsche Telekom +0,75 %
Flop-Werte: CANCOM SE -1,11 %, SMA Solar Technology -0,98 %, 1&1 -0,92 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.739,78 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +0,84 %, Iberdrola +0,81 %, Deutsche Telekom +0,75 %
Flop-Werte: Banco Santander -1,21 %, EssilorLuxottica -1,20 %, Prosus Registered (N) -0,87 %
Der ATX bewegt sich bei 5.210,93 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,61 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,17 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe 0,00 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,83 %, BAWAG Group -1,63 %, OMV -1,56 %
Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 13.191,91 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Roche Holding +1,44 %, Novartis +1,22 %, Swiss Re +0,99 %
Flop-Werte: UBS Group -0,47 %, CIE Financiere Richemont -0,35 %, ABB -0,35 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.100,52 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Stellantis +1,57 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,55 %, STMicroelectronics +0,39 %
Flop-Werte: Capgemini -1,28 %, EssilorLuxottica -1,20 %, Kering -1,09 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.849,35 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,40 %, Telia Company +1,34 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,73 %
Flop-Werte: Alfa Laval -1,34 %, Sandvik -0,89 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,47 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.270,00 PKT und gewinnt bisher +2,13 %.
Top-Werte: Public Power +0,92 %, Coca-Cola HBC +0,61 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,41 %
Flop-Werte: Viohalco -1,68 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,45 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,38 %
