55 % Plus: Ryanair hängt Europas Airlines ab

    Ryanair lässt Europas Airlines hinter sich. Starke Gewinne, strikte Kostenkontrolle und frühe Flugzeuglieferungen sorgen für Rückenwind. Warum der Billigflieger weiter profitieren könnte.

    Ryanair ist aus einem Jahr mit gedämpfter Konjunkturstimmung in Europa als klarer Gewinner hervorgegangen.

    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z

    Die Aktie legte im laufenden Jahr um über 50 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Titeln im Bloomberg World Airlines Index. Nur Norwegian Air Shuttle schnitt noch besser ab. Ryanair ließ viele Wettbewerber hinter sich. Getragen wurde die Aktie von einem robusten Gewinnwachstum und einem Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen Euro.

    Auch operativ zeigte sich der Konzern stark. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres meldete Ryanair ein Umsatzplus von acht Prozent sowie einen Gewinnsprung von 20 Prozent. Während andere europäische Fluggesellschaften weiter unter knappen Flugzeugkapazitäten leiden, profitiert Ryanair von früher als erwarteten Auslieferungen durch Boeing. In Verbindung mit einer starken Nachfrage im ersten Halbjahr rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Passagierwachstum von drei Prozent.

    Ein Analyst von Seeking Alpha hob bereits im November hervor, dass die irische Billigfluggesellschaft ihre Wettbewerbsvorteile konsequent ausbaut. Die zunehmende Kostenführerschaft, eine starke Bilanz und gezielte Investitionen ermöglichten branchenführende Margen. Selbst unter Berücksichtigung möglicher Risiken sei Ryanair gut positioniert.

    Der Analyst erklärte, er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen auch größere Schocks überstehen könne, wie bereits während der Corona-Pandemie. Sollten gravierende Risiken ausbleiben, könne Ryanair seinen Wachstumsplan bis 2034 bei stabilen Margen erreichen.

    Auch die Analysten der UBS blicken positiv auf den europäischen Luftfahrtsektor. Sie erwarten insgesamt ein weiteres gutes Jahr für die Aktienkurse europäischer Fluggesellschaften. Ausschlaggebend seien weiterhin attraktive Bewertungen, eine günstige Angebots- und Nachfragesituation sowie sinkende Inflation, moderate Treibstoffpreise und fallende Zinsen.

    Zudem dürfte die anhaltende Bedeutung des Reisens das Gewinnwachstum stützen. Verbesserungen im Langstreckenverkehr, im Wartungs- und Reparaturgeschäft sowie in der Luftfracht sprechen ebenfalls für den Sektor. Hinzu komme die Möglichkeit einer sogenannten Friedensdividende in Osteuropa.

    Die UBS rechnet mit einer gemischten Preisentwicklung bei Flugtickets, erwartet jedoch überwiegend Veränderungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Für das Jahr 2026 dürften die Renditen insgesamt weitgehend stabil bleiben. Belastend wirken könnten geopolitische Risiken, eine mögliche Abschwächung der Konsumnachfrage und die Gefahr nachlassender Angebotsdisziplin.

    Demgegenüber stehen mehrere positive Faktoren. Dazu zählen eine disziplinierte Kapazitätsausweitung im ersten Halbjahr 2026, eine niedrige Arbeitslosigkeit bei steigenden realen Löhnen in einzelnen Märkten sowie positive Signale für Geschäftsreisen. Insgesamt erwartet die UBS ein Verkehrswachstum von rund fünf Prozent für europäische Fluggesellschaften.

    Bewertungsseitig sieht die Bank weiteres Potenzial 

    Die Multiplikatoren europäischer Airlines liegen meist unter ihren Fünf- und Zehnjahresdurchschnitten. Zwar dürften die Bewertungen angesichts höherer Kapitalkosten dauerhaft niedriger ausfallen als im letzten Zyklus. Die aktuellen Niveaus implizierten jedoch einen starken Abschwung in den kommenden zwölf Monaten, den die UBS-Analysten nicht erwarten.

    Strategisch bevorzugt die Schweizer Bank Kurzstreckenanbieter gegenüber Langstreckenfluggesellschaften. Dabei steht Ryanair als Branchenführer mit extrem niedrigen Produktionskosten und moderater Bewertung im Fokus.

    Auch Wizz Air sieht die UBS auf einem soliden strategischen Weg, während easyJet attraktiv bewertet erscheint und vom wachsenden Feriengeschäft profitiert. Lufthansa wird aufgrund von Kostensenkungspotenzial, steuerlichen Entlastungen in Deutschland und einer soliden Bilanz positiv eingeschätzt. Air France-KLM bleibt auf neutralem Niveau, während International Airlines Group angesichts der unsicheren Perspektiven in Großbritannien weiterhin kritisch gesehen wird.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



