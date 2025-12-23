    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    FOMO oder Crash-Angst

    Wer 2026 investiert bleibt, braucht starke Nerven

    Große Gewinne bei wenigen Aktien, nervöse Investoren und politische Risiken. Wall-Street-Strategen rechnen mit häufigen Schocks – und raten, sich auf starke Schwankungen einzustellen.

    Der US-Aktienmarkt dürfte auch 2026 von erhöhter Nervosität geprägt sein. Anleger schwanken zunehmend zwischen der Angst, den KI-Boom zu verpassen, und der Sorge, dass sich genau dieser Boom als überdehnte Blase entpuppt. Diese Spannung hat die Märkte bereits in den vergangenen 18 Monaten bestimmt – mit kräftigen Abverkäufen, gefolgt von schnellen Erholungen. Marktstrategen erwarten, dass sich dieses Muster fortsetzt.

    Besonders im Fokus stehen die großen Technologie- und Chipwerte, die den KI-Investitionszyklus dominieren. Ihre starke Entwicklung hat 2025 Rückgänge in anderen Marktsegmenten ausgeglichen und so die gemessene Gesamtvolatilität gedämpft. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge, dass stärkere Einbrüche bei diesen Schwergewichten künftig auf den Gesamtmarkt übergreifen könnten. In diesem Fall dürften Volatilitätsindikatoren wie der VIX deutlich anziehen.

    "2025 war im Allgemeinen ein Jahr der Rotation und der engen Führung, eher als eines mit einem breiten Risiko-On- versus Risiko-Off-Verhalten", zitiert Bloomberg Kieran Diamond, Derivatestratege bei der UBS Group AG. Diese enge Marktführung habe die impliziten Korrelationen auf ungewöhnlich niedrige Niveaus gedrückt – mit dem Risiko, dass der VIX stark ansteigt, sobald makroökonomische Faktoren wieder dominieren.

    Eine Umfrage der Bank of America zeigt, dass die Angst vor einer Vermögensblase inzwischen das größte Risiko aus Sicht der Fondsmanager darstellt. Gleichzeitig bleibt das klassische FOMO-Risiko präsent: Wer sich zu früh aus dem Markt zurückzieht, könnte weitere Kursgewinne verpassen. Strategen rechnen deshalb mit wiederkehrenden Rücksetzern von mehr als zehn Prozent, gefolgt von kräftigen Erholungen, solange die KI-Erzählung intakt bleibt.

    UBS-Strategen sehen daher Volatilitätsstrategien auf den Nasdaq 100 als besonders attraktiv. Der Kauf von Volatilität im Nasdaq bei gleichzeitigem Verkauf von Volatilität im S&P 500 sei "mein überzeugendster Trade für das nächste Jahr", sagte Maxwell Grinacoff von der UBS. Solche Positionierungen profitieren sowohl von starken Ausschlägen nach oben als auch nach unten.

    Auch andere Banken erwarten für 2026 ein schwankungsreiches Umfeld. JPMorgan rechnet zwar mit einem VIX-Median von etwa 16 bis 17, warnt jedoch vor plötzlichen Risikoaversion-Phasen. Technische Faktoren wie ein Ungleichgewicht der Optionsströme dürften die Volatilitätsstruktur zusätzlich verzerren. "Am kurzen Ende der Kurve gibt es ein großes Angebot", sagte Citigroup-Stratege Antoine Porcheret, während Absicherungsbedarf das lange Ende hoch halte.

    Ein wichtiger Punkt dabei ist eine Strategie, die an der Wall Street "Dispersion" genannt wird. Dahinter steckt die Idee, dass sich einzelne Aktien stark bewegen, während der Gesamtmarkt vergleichsweise ruhig bleibt. Genau darauf setzen viele professionelle Investoren: Sie wetten darauf, dass es große Gewinner und Verlierer gibt, ohne dass der ganze Markt gleichzeitig abstürzt oder explodiert. Da diese Strategie zuletzt sehr beliebt war, warnen einige Experten allerdings, dass sie inzwischen überlaufen ist. Andere rechnen dennoch damit, dass die starken Kursausschläge einzelner Aktien auch 2026 anhalten – und damit die Schwankungen bei einzelnen Titeln höher bleiben als beim Gesamtmarkt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

