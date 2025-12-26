Nvidia, Tesla, Bitcoin – alle schlechter als diese Aktie

Nach dem pandemiebedingten Einbruch wurde Dillard’s an der Börse zunächst ähnlich bewertet wie angeschlagene Wettbewerber wie Macy’s, Nordstrom oder Kohl’s. In den Folgejahren setzte das Management jedoch auf hohe Profitabilität, massive Aktienrückkäufe und regelmäßige Sonderdividenden. Durch die aggressive Reduzierung der Aktienzahl stieg der Gewinn je Aktie deutlich, was den Kurs nachhaltig nach oben trieb.

Die Aktie des US-Kaufhausbetreibers Dillard’s hat in den vergangenen fünf Jahren eine außergewöhnliche Wertentwicklung gezeigt und dabei selbst populäre Anlageikonen wie Nvidia, Tesla, Broadcom oder Bitcoin übertroffen. Seit Ende 2020 legte der Kurs um mehr als 1.200 Prozent zu. Anders als bei vielen Wachstumswerten beruht dieser Anstieg jedoch weniger auf stark steigenden Umsätzen als auf einer konsequent aktionärsfreundlichen Kapitalpolitik.

"Das Besondere an Dillard’s ist, dass es trotz eines fast viermal niedrigeren Jahresumsatzes eine höhere Marktkapitalisierung als das Kaufhaus Macy’s aufweist", erklärte Seeking-Alpha-Analyst Justin Purohit. Während viele Kaufhausketten versuchen, ihre Bilanzen durch Stellenabbau oder Immobilienverkäufe zu stabilisieren, verfolgt Dillard’s laut Purohit einen klar anderen Ansatz mit Fokus auf Ertragsstärke und Kapitalrückflüsse an die Aktionäre.

Aktuell wird Dillard’s mit rund 9,5 Milliarden US-Dollar bewertet und liegt damit vor Einzelhändlern wie Levi Strauss oder Urban Outfitters. Allein im laufenden Jahr ist die Aktie bereits um rund 42 Prozent gestiegen. Zusätzlich unterstreicht das Unternehmen seine Ausschüttungspolitik mit einer regulären Quartalsdividende sowie einer Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie.

Gleichzeitig bleibt das Umfeld für Kaufhäuser insgesamt schwierig. Analysten der UBS verweisen darauf, dass Discounter wie TJX, Ross Stores oder Burlington weiter Marktanteile gewinnen und mittlerweile fast 68 Prozent des relevanten Umsatzes auf sich vereinen. Die Großbank bewertet Dillard’s daher – trotz der beeindruckenden Kursentwicklung – ebenso wie Macy’s und Kohl’s mit "Verkaufen" und sieht strukturelle Herausforderungen für das Geschäftsmodell.

Damit bleibt Dillard’s ein Sonderfall: eine Kaufhausaktie mit außergewöhnlicher Börsenperformance, deren Erfolg weniger aus Wachstum, sondern aus Disziplin, Profitabilität und Kapitalrückflüssen resultiert – in einem Sektor, der insgesamt unter Druck steht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



