    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDillards (A) AktievorwärtsNachrichten zu Dillards (A)

    1.200 % in fünf Jahren

    2701 Aufrufe 2701 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia, Tesla, Bitcoin – alle schlechter als diese Aktie

    Kein KI-Champion, kein Krypto-Play. Die stärkste Aktie der letzten fünf Jahre kommt aus einer völlig anderen Ecke.

    Für Sie zusammengefasst
    1.200 % in fünf Jahren - Nvidia, Tesla, Bitcoin – alle schlechter als diese Aktie
    Foto: Sarah A. Miller - Tyler Morning Telegraph/AP Photo

    Die Aktie des US-Kaufhausbetreibers Dillard’s hat in den vergangenen fünf Jahren eine außergewöhnliche Wertentwicklung gezeigt und dabei selbst populäre Anlageikonen wie Nvidia, Tesla, Broadcom oder Bitcoin übertroffen. Seit Ende 2020 legte der Kurs um mehr als 1.200 Prozent zu. Anders als bei vielen Wachstumswerten beruht dieser Anstieg jedoch weniger auf stark steigenden Umsätzen als auf einer konsequent aktionärsfreundlichen Kapitalpolitik.

    Nach dem pandemiebedingten Einbruch wurde Dillard’s an der Börse zunächst ähnlich bewertet wie angeschlagene Wettbewerber wie Macy’s, Nordstrom oder Kohl’s. In den Folgejahren setzte das Management jedoch auf hohe Profitabilität, massive Aktienrückkäufe und regelmäßige Sonderdividenden. Durch die aggressive Reduzierung der Aktienzahl stieg der Gewinn je Aktie deutlich, was den Kurs nachhaltig nach oben trieb.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    166,37€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 8,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    211,88€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 8,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Das Besondere an Dillard’s ist, dass es trotz eines fast viermal niedrigeren Jahresumsatzes eine höhere Marktkapitalisierung als das Kaufhaus Macy’s aufweist", erklärte Seeking-Alpha-Analyst Justin Purohit. Während viele Kaufhausketten versuchen, ihre Bilanzen durch Stellenabbau oder Immobilienverkäufe zu stabilisieren, verfolgt Dillard’s laut Purohit einen klar anderen Ansatz mit Fokus auf Ertragsstärke und Kapitalrückflüsse an die Aktionäre.

    Aktuell wird Dillard’s mit rund 9,5 Milliarden US-Dollar bewertet und liegt damit vor Einzelhändlern wie Levi Strauss oder Urban Outfitters. Allein im laufenden Jahr ist die Aktie bereits um rund 42 Prozent gestiegen. Zusätzlich unterstreicht das Unternehmen seine Ausschüttungspolitik mit einer regulären Quartalsdividende sowie einer Sonderdividende von 30 US-Dollar je Aktie.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Gleichzeitig bleibt das Umfeld für Kaufhäuser insgesamt schwierig. Analysten der UBS verweisen darauf, dass Discounter wie TJX, Ross Stores oder Burlington weiter Marktanteile gewinnen und mittlerweile fast 68 Prozent des relevanten Umsatzes auf sich vereinen. Die Großbank bewertet Dillard’s daher – trotz der beeindruckenden Kursentwicklung – ebenso wie Macy’s und Kohl’s mit "Verkaufen" und sieht strukturelle Herausforderungen für das Geschäftsmodell.

    Damit bleibt Dillard’s ein Sonderfall: eine Kaufhausaktie mit außergewöhnlicher Börsenperformance, deren Erfolg weniger aus Wachstum, sondern aus Disziplin, Profitabilität und Kapitalrückflüssen resultiert – in einem Sektor, der insgesamt unter Druck steht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    1.200 % in fünf Jahren Nvidia, Tesla, Bitcoin – alle schlechter als diese Aktie Kein KI-Champion, kein Krypto-Play. Die stärkste Aktie der letzten fünf Jahre kommt aus einer völlig anderen Ecke.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     