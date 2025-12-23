    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Airbus legt weiter zu: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro erholt.

    Der kräftige Kursanstieg der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), der im Frühjahr 2025 bei 130 Euro gestartet wurde, fand am 30.10.25 bei 216,85 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Trotz guter 9-Monatszahlen geriet die Aktie wegen der Schwäche der Rüstungsaktien und die Softwareprobleme beim A320 den Aktienkurs unter Druck. Mittlerweile wird die Aktie bei 196,30 Euro gehandelt.

    Da die jüngsten Kursrückgänge der Aktien der Rüstungsbranche nicht gerechtfertigt seien, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 245 Euro wegen der allgemein steigenden Rüstungsausgaben ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro erholt.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 195 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 195 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN:  DE000PJ1C817, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 196,30 Euro mit 1,11 – 1,12 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 205 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,59 Euro (+42 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 186,614 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 186,614 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ57WB1, wurde beim Airbus-Kurs von 196,30 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro taxiert.

    Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 205 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,83 Euro (+73 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 179,568 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 179,568 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM3RQ94, wurde beim Airbus-Kurs von 196,30 Euro mit 1,72 – 1,73 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 205 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,54 Euro (+47 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

