Bitcoin steuert auf schwächstes viertes Quartal seit 2018 zu

Ähnliche Abgaben sind bei weiteren Schwergewichten wie Solana , Dogecoin und anderen großen Token zu beobachten. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes rutscht erneut unter die psychologisch wichtige Marke von drei Billionen US-Dollar und sinkt um 1,8 Prozent auf rund 2,96 Billionen US-Dollar.

Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei rund 87.500 US-Dollar und damit 1,8 Prozent im Minus. Auch bei den großen Altcoins setzen sich die Verluste fort: Ethereum fällt um 2,25 Prozent auf 2.965 US-Dollar, XRP verliert 2,37 Prozent auf 1,87 US-Dollar.

Der Fear-and-Greed-Index liege bei 25 Punkten und signalisiere weiterhin eine Phase ausgeprägter Vorsicht.

Schwaches Jahresende belastet Bitcoin-Stimmung

Daten von CoinGlass zeigen, dass Bitcoin im laufenden vierten Quartal bereits mehr als 22 Prozent verloren hat. Damit steht Bitcoin vor dem schwächsten Jahresendquartal seit mehr als sechs Jahren. Die Kryptowährung notiert außerdem rund 30 Prozent unter ihrem Allzeithoch.

Optionsverfall hält Kurse in der Warteschleife

Zusätzlichen Einfluss auf die kurzfristige Preisentwicklung hat der bevorstehende große Optionsverfall. Am 26. Dezember laufen Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Volumen von rund 27 bis 28,5 Milliarden US-Dollar auf der Handelsplattform Deribit aus. Allein auf Bitcoin entfallen dabei etwa 23,6 Milliarden US-Dollar, während Ethereum-Optionen rund 3,8 Milliarden US-Dollar ausmachen. Es handelt sich um den größten Optionsverfall in der Geschichte der Börse.

Liquidationen steigen, Stimmung bleibt fragil

Laut CoinGlass stiegen die Liquidationen innerhalb von 24 Stunden um 11 Prozent auf 222 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich das offene Interesse am Krypto-Markt um 1,1 Prozent auf 129 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Relative-Stärke-Index liegt mit 47 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert fehlenden Momentum-Aufbau.

Makroökonomischer Gegenwind

Hinzu kommt ein ungünstiges makroökonomisches Umfeld. Die jüngste Zinserhöhung der Bank of Japan auf 0,75 Prozent hat die globale Liquidität weiter verknappt und risikoreiche Anlageklassen belastet. Während Investoren verstärkt Zuflucht in als sicher geltende Anlagen suchen und Edelmetalle neue Höchststände erreichen, geraten Aktienmärkte und Kryptowährungen unter Druck.

Saisonal bedingt verschärft die Ferienzeit die Lage zusätzlich. Im Dezember sinken Handelsvolumina traditionell, da viele Marktteilnehmer Positionen absichern oder ihre Bücher schließen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



