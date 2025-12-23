    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    ROUNDUP

    Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig

    • Alzchem verlängert Verträge von Vorstandsmitgliedern.
    • Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand.
    • Umsatzprognose 2025: 580 Mio. Euro, Ebitda 113 Mio. Euro.
    ROUNDUP - Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Der Vorsitzende Andreas Niedermaier werde bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem Finanzchef Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert.

    "Beide Vorstandsmitglieder haben in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet und es geschafft, unser Unternehmen in extrem herausfordernden Zeiten auf profitablem Wachstumskurs zu halten", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Markus Zöllner.

    An der Börse reagierte der Kurs auf die vorzeitige Vertragsverlängerung beider Vorstandsposten kaum. Die Aktie gewann am Dienstagvormittag um rund 0,4 Prozent auf 143,40 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat sich das Papier um gut 150 Prozent verteuert. Vom Anfang November erreichten Jahreshoch bei 167,20 Euro ist die Aktie allerdings ein Stück entfernt.

    Das Unternehmen konnte zuletzt trotz des schwierigen Konjunkturfelds bei Umsatz und Ergebnissen zulegen. Dazu trug eine anhaltend steigende Nachfrage nach Spezialchemie-Produkten bei, an denen prozentual mehr verdient werden kann. So haben unter anderem gute Geschäfte mit Kreatin-Produkten für Lebensmittel und Tierernährung Schub gegeben. Zudem bietet das Unternehmen Produkte für die Munitionsherstellung, also für die Rüstungsbranche, an.

    Für das Gesamtjahr 2025 peilt das Management bislang einen Umsatz von etwa 580 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 113 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatten die Trostberger Erlöse von mehr als 554 Millionen und ein Ergebnis von gut 105 Millionen erwirtschaftet./mne/tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 16.785 auf Ariva Indikation (23. Dezember 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +4,02 %/+28,29 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
