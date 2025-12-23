"Es ist, als würde man 'Feuer!' rufen": Chinas KI-Boom explodiert!

Die britische Vermögensverwaltung Ruffer reduziert bewusst die Abhängigkeit von US-Tech-Giganten und baut Positionen in chinesischen Titeln wie Alibaba auf. Investment-Spezialistin Gemma Cairns-Smith sagt: "Während die USA weiterhin führend im Bereich der Frontier-KI sind, holt China rasch auf. Der Vorsprung ist möglicherweise nicht so groß oder tief, wie viele denken. [...] Die Wettbewerbslandschaft verändert sich."

Globale Investoren verlagern ihre Wetten auf chinesische Anbieter künstlicher Intelligenz. Sie wollen vom nächsten DeepSeek profitieren und zugleich Risiken an der Wall Street abfedern. Sorge vor einer spekulativen Blase in US-Tech treibt diesen Strategiewechsel. Reuters berichtet, dass sich Anleger verstärkt Diversifikation wünschen und Chinas wachsendes KI-Ökosystem als Antwort sehen.

Politik beschleunigt den Boom

Neue Mega-Börsengänge von Chipfirmen wie Moore Threads und MetaX sorgen für Fantasie. Für die UBS ist der Sektor "am attraktivsten" und verweist auf starke politische Unterstützung, technologische Eigenständigkeit und schnelle Monetarisierung. Gleichzeitig erscheinen Bewertungen in China günstiger als in den USA.

Auch US-Adviser wie Rayliant und ETF-Anbieter KraneShares öffnen Investoren direkten Zugang zu chinesischen KI- und Techwerten. KraneShares-CIO Brendan Ahern spricht von Dringlichkeit durch den Technologie-Konflikt: "Diese Dringlichkeit kommt den Unternehmen zugute. […] Es ist, als würde man 'Feuer!' rufen."

Zwischen Euphorie und Warnsignal

Erfolge wie der Kurssprung von MetaX um 700 Prozent und Moore Threads mit 400 Prozent zeigen die Dynamik. Doch nicht alle glauben an nachhaltige Fundamentaldaten. Kamil Dimmich von North of South Capital warnt: "Keines der derzeit börsennotierten Chip-Unternehmen verfügt über irgendeine Art von Bewertungsunterstützung, und sie werden fast ausschließlich vom Hype angetrieben."

CGS International-Chefin Carol Fong rät zu selektivem Vorgehen. Anleger sollten von Chinas Bestrebungen nach "Selbstversorgung" profitieren, aber globale Marktführer nicht aus dem Depot werfen.

Fazit für Anleger

China schließt technologisch auf, stützt seine Industrie politisch und zieht Kapital an. Gleichzeitig bleibt Unsicherheit durch Geopolitik, Bewertungen und Marktstruktur. Reuters zitiert Rayliant-Gründer Jason Hsu mit Blick auf die Strategie vieler Investoren:

"Nutzen Sie KI-Chancen und bewältigen Sie Unsicherheiten durch Diversifizierung."

Für Investoren heißt das: Chancen sind groß, Risiken ebenso.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

