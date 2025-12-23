    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Wall Street zittert

    "Es ist, als würde man 'Feuer!' rufen": Chinas KI-Boom explodiert!

    Globale Investoren stecken Milliarden in chinesische KI-Firmen. Politik, neue Börsengänge und Angst vor einer US-Blase treiben den Trend – doch Experten warnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Globale Investoren setzen auf chinesische KI-Firmen.
    • Politische Unterstützung und neue Börsengänge fördern Boom.
    • Hohe Risiken durch Hype und geopolitische Unsicherheiten.
    Wall Street zittert - "Es ist, als würde man 'Feuer!' rufen": Chinas KI-Boom explodiert!
    Foto: Unsplash

    Globale Investoren verlagern ihre Wetten auf chinesische Anbieter künstlicher Intelligenz. Sie wollen vom nächsten DeepSeek profitieren und zugleich Risiken an der Wall Street abfedern. Sorge vor einer spekulativen Blase in US-Tech treibt diesen Strategiewechsel. Reuters berichtet, dass sich Anleger verstärkt Diversifikation wünschen und Chinas wachsendes KI-Ökosystem als Antwort sehen.

    Die britische Vermögensverwaltung Ruffer reduziert bewusst die Abhängigkeit von US-Tech-Giganten und baut Positionen in chinesischen Titeln wie Alibaba auf. Investment-Spezialistin Gemma Cairns-Smith sagt: "Während die USA weiterhin führend im Bereich der Frontier-KI sind, holt China rasch auf. Der Vorsprung ist möglicherweise nicht so groß oder tief, wie viele denken. [...] Die Wettbewerbslandschaft verändert sich."

    Politik beschleunigt den Boom

    Neue Mega-Börsengänge von Chipfirmen wie Moore Threads und MetaX sorgen für Fantasie. Für die UBS ist der Sektor "am attraktivsten" und verweist auf starke politische Unterstützung, technologische Eigenständigkeit und schnelle Monetarisierung. Gleichzeitig erscheinen Bewertungen in China günstiger als in den USA.

    Auch US-Adviser wie Rayliant und ETF-Anbieter KraneShares öffnen Investoren direkten Zugang zu chinesischen KI- und Techwerten. KraneShares-CIO Brendan Ahern spricht von Dringlichkeit durch den Technologie-Konflikt: "Diese Dringlichkeit kommt den Unternehmen zugute. […] Es ist, als würde man 'Feuer!' rufen."

    Zwischen Euphorie und Warnsignal

    Erfolge wie der Kurssprung von MetaX um 700 Prozent und Moore Threads mit 400 Prozent zeigen die Dynamik. Doch nicht alle glauben an nachhaltige Fundamentaldaten. Kamil Dimmich von North of South Capital warnt: "Keines der derzeit börsennotierten Chip-Unternehmen verfügt über irgendeine Art von Bewertungsunterstützung, und sie werden fast ausschließlich vom Hype angetrieben."

    CGS International-Chefin Carol Fong rät zu selektivem Vorgehen. Anleger sollten von Chinas Bestrebungen nach "Selbstversorgung" profitieren, aber globale Marktführer nicht aus dem Depot werfen.

    Fazit für Anleger

    China schließt technologisch auf, stützt seine Industrie politisch und zieht Kapital an. Gleichzeitig bleibt Unsicherheit durch Geopolitik, Bewertungen und Marktstruktur. Reuters zitiert Rayliant-Gründer Jason Hsu mit Blick auf die Strategie vieler Investoren:

    "Nutzen Sie KI-Chancen und bewältigen Sie Unsicherheiten durch Diversifizierung."

    Für Investoren heißt das: Chancen sind groß, Risiken ebenso.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    
