    Videoausblick

    Asiaten kaufen Gold, Silber - und verkaufen Bitcoin!

    Denn der Anstieg von Silber und Gold nachts deutscher Zeit, also im asiatischen Handel, ist schon sehr auffallend.

    Silber steigt auf 70 Dollar, Gold knapp auf 4500 Dollar - die Asiaten kaufen wie so oft die Edelmetalle und verkaufen dagegen Bitcoin! Denn der Anstieg von Silber und Gold nachts deutscher Zeit, also im asiatischen Handel, ist schon sehr auffallend. Und das hat viel mit Japan zu tun: die Edelmetalle steigen kongruent zu den Renditen japanischer Staatsanleihen - vor allem seit die Takaichi-Regierung in Japan Stimulus-Maßnahmen ergriffen hat, die das Defizit und damit die Schulden des Landes noch weiter erhöhen. Bitcoin dagegen verliert weiter vor dem großen Options-Verfall am 26.Dezember. An der Wall Street ist das Volatilitäts-Barometer VIX auf ein Niveau gefallen, das einer Aktien-Korrektur vorausging..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis bei 4.500 Dollar, Silber an der 70-Dollar-Schwelle

    2. Trump verkündet „Trump-Kriegsschiffe“ – Abgehoben oder Ablenkung?

     

    Das Video "Asiaten kaufen Gold, Silber - und verkaufen Bitcoin!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
