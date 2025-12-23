    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Kauf-Ratings auf Rekordniveau

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    So bullish wie seit Jahren nicht: Analysten setzen auf diese 10 S&P-500-Aktien

    Analysten sind so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Kaufempfehlungen häufen sich, doch die Stimmung ist nicht überall gleich. Welche Sektoren bevorzugt werden und wo Skepsis herrscht.

    Kauf-Ratings auf Rekordniveau - So bullish wie seit Jahren nicht: Analysten setzen auf diese 10 S&P-500-Aktien
    Foto: Seth Wenig/AP/dpa

    Zum Jahresende zeigt sich ein deutlich optimistisches Bild unter den Analysten für Aktien aus dem S&P 500. Nach Daten von FactSet liegen aktuell 12.696 Analystenbewertungen für die Indexmitglieder vor. Davon entfallen 57,5 Prozent auf Kaufempfehlungen, 37,7 Prozent auf Halteempfehlungen und lediglich 4,8 Prozent auf Verkaufsempfehlungen.

    Der Anteil der Kaufempfehlungen liegt damit über dem Fünfjahresdurchschnitt von 55,5 Prozent zum jeweiligen Monatsende. Gleichzeitig fällt der Anteil der Halteempfehlungen unter den langfristigen Durchschnitt von 38,8 Prozent. Auch der Anteil der Verkaufsempfehlungen liegt mit 4,8 Prozent klar unter dem Fünfjahresmittel von 5,7 Prozent. Sollte sich der aktuelle Wert bestätigen, würde der Anteil der Kaufempfehlungen das Niveau vom Februar 2022 erreichen. Es wäre der höchste Monatsendwert seit mindestens 2010, wie FactSet ausweist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.450,00€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.360,00€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Sektorebene zeigen sich deutliche Unterschiede. Am optimistischsten sind Analysten für die Bereiche Informationstechnologie, Energie und Kommunikationsdienstleistungen. Diese drei Sektoren weisen den höchsten Anteil an Kaufempfehlungen auf. Deutlich zurückhaltender ist die Stimmung hingegen bei Basiskonsumgütern und Versorgern. In diesen beiden Sektoren ist der Anteil der Kaufempfehlungen am niedrigsten. Besonders der Basiskonsumgütersektor fällt auf. Er weist zugleich den höchsten Anteil an Halteempfehlungen und den höchsten Anteil an Verkaufsempfehlungen auf.

    Ein Blick zurück zeigt, dass die Analysteneinschätzungen auf Sektorebene nicht ohne Aussagekraft sind. Seit dem 31. Dezember 2024 ist der S&P 500 um rund 15 Prozent gestiegen. Zwei der drei Sektoren mit den stärksten Kursgewinnen seit Jahresbeginn waren zugleich zwei der drei Sektoren mit dem höchsten Anteil an Kaufempfehlungen zum Jahresende 2024. Dazu zählen die Kommunikationsdienstleistungen und die Informationstechnologie.

    Am unteren Ende zeigt sich ein gemischtes Bild. Von den drei Sektoren mit der schwächsten Kursentwicklung seit dem 31. Dezember gehörte nur ein Bereich gleichzeitig zu den Sektoren mit dem niedrigsten Anteil an Kaufempfehlungen. Dabei handelt es sich um die Basiskonsumgüter. Die Daten von FactSet verdeutlichen damit, dass Analystenstimmungen zumindest auf Sektorebene Hinweise auf die spätere Kursentwicklung liefern können, auch wenn sie kein verlässlicher Gradmesser für alle Marktbewegungen sind.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kauf-Ratings auf Rekordniveau So bullish wie seit Jahren nicht: Analysten setzen auf diese 10 S&P-500-Aktien Analysten sind so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Kaufempfehlungen häufen sich, doch die Stimmung ist nicht überall gleich. Welche Sektoren bevorzugt werden und wo Skepsis herrscht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     