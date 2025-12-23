So bullish wie seit Jahren nicht: Analysten setzen auf diese 10 S&P-500-Aktien

Der Anteil der Kaufempfehlungen liegt damit über dem Fünfjahresdurchschnitt von 55,5 Prozent zum jeweiligen Monatsende. Gleichzeitig fällt der Anteil der Halteempfehlungen unter den langfristigen Durchschnitt von 38,8 Prozent. Auch der Anteil der Verkaufsempfehlungen liegt mit 4,8 Prozent klar unter dem Fünfjahresmittel von 5,7 Prozent. Sollte sich der aktuelle Wert bestätigen, würde der Anteil der Kaufempfehlungen das Niveau vom Februar 2022 erreichen. Es wäre der höchste Monatsendwert seit mindestens 2010, wie FactSet ausweist.

Zum Jahresende zeigt sich ein deutlich optimistisches Bild unter den Analysten für Aktien aus dem S&P 500. Nach Daten von FactSet liegen aktuell 12.696 Analystenbewertungen für die Indexmitglieder vor. Davon entfallen 57,5 Prozent auf Kaufempfehlungen, 37,7 Prozent auf Halteempfehlungen und lediglich 4,8 Prozent auf Verkaufsempfehlungen.

Auf Sektorebene zeigen sich deutliche Unterschiede. Am optimistischsten sind Analysten für die Bereiche Informationstechnologie, Energie und Kommunikationsdienstleistungen. Diese drei Sektoren weisen den höchsten Anteil an Kaufempfehlungen auf. Deutlich zurückhaltender ist die Stimmung hingegen bei Basiskonsumgütern und Versorgern. In diesen beiden Sektoren ist der Anteil der Kaufempfehlungen am niedrigsten. Besonders der Basiskonsumgütersektor fällt auf. Er weist zugleich den höchsten Anteil an Halteempfehlungen und den höchsten Anteil an Verkaufsempfehlungen auf.

Ein Blick zurück zeigt, dass die Analysteneinschätzungen auf Sektorebene nicht ohne Aussagekraft sind. Seit dem 31. Dezember 2024 ist der S&P 500 um rund 15 Prozent gestiegen. Zwei der drei Sektoren mit den stärksten Kursgewinnen seit Jahresbeginn waren zugleich zwei der drei Sektoren mit dem höchsten Anteil an Kaufempfehlungen zum Jahresende 2024. Dazu zählen die Kommunikationsdienstleistungen und die Informationstechnologie.

Am unteren Ende zeigt sich ein gemischtes Bild. Von den drei Sektoren mit der schwächsten Kursentwicklung seit dem 31. Dezember gehörte nur ein Bereich gleichzeitig zu den Sektoren mit dem niedrigsten Anteil an Kaufempfehlungen. Dabei handelt es sich um die Basiskonsumgüter. Die Daten von FactSet verdeutlichen damit, dass Analystenstimmungen zumindest auf Sektorebene Hinweise auf die spätere Kursentwicklung liefern können, auch wenn sie kein verlässlicher Gradmesser für alle Marktbewegungen sind.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





