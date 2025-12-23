    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Robert Halver im Gespräch

    Ausblick mit Robert Halver: Trump, US-Schulden, Bitcoin, Deutsche Reformen & DAX

    Seit unserem letzten Gespräch im September 2024 hat sich die Welt gedreht: Trump ist zurück, in Deutschland kriselt die Ampel und die Märkte spielen verrückt.

    Willkommen zurück bei Glaser & Spang! In Folge 61 haben wir endlich wieder ein Urgestein der deutschen Börsenlandschaft zu Gast: Robert Halver von der Baader Bank. Und wer Robert kennt, der weiß: Hier wird Klartext geredet – ohne diplomatische Floskeln.

    Das US-Schulden-Monster: Gefahr oder Treibstoff? Ein zentrales Thema dieser Folge ist die explodierende Staatsverschuldung der USA. Wir steuern auf 40 bis 50 Billionen Dollar zu. Droht der Kollaps? Robert Halver hat hier eine überraschende These: Für die Amerikaner sind Schulden kein Problem, sondern der „Highway“, auf dem die Konjunktur läuft. Er erklärt, warum die „helfende Hand“ der US-Notenbank (Fed) einen Crash verhindern wird und warum diese Schulden – im Gegensatz zu unseren – „gute Schulden“ sind, die in Wachstum und KI fließen.

    Deutschland: Abstieg oder Wende? Während die USA investieren, sieht es bei uns düster aus. Robert nimmt kein Blatt vor den Mund: Wenn wir keine „Kernsanierung“ durchführen und ideologische Bretter vor dem Kopf nicht abreißen, droht uns der Abstieg ins wirtschaftliche Mittelmaß. Wir sprechen über die Deindustrialisierung, fehlende Reformen und warum das 500-Milliarden-Paket vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

    📈 Ausblick 2026: Aktien, Gold & Bitcoin Trotz aller Krisenherde ist Robert Halver optimistisch für den Aktienmarkt. Warum DAX und MDAX 2026 neue Höhen erreichen könnten und warum man deutsche Aktien nicht nur durch die „deutsche Brille“ sehen darf, erfahrt ihr im Video. Außerdem: Ein bullischer Ausblick für Gold (Ziel 5.000?) und warum sogar der Bitcoin als „Weihnachtsgeschenk“ taugt.

     

    In dieser Folge:

    • Trump & Geopolitik: Kommt der Frieden in der Ukraine und kehrt russisches Gas zurück?

    • US-Wirtschaft: Warum die Zinsen fallen werden und die Schuldenorgie weitergeht.

    • Europa vs. USA: Wie Ursula von der Leyen beim „Dealmaking“ gegen Trump den Kürzeren zieht.

    • Geldanlage: Konkrete Einschätzungen zu Gold, Silber und den Tech-Werten für die nächsten Jahre.

     

