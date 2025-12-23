    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Autotech unter Druck

    Nach Mega-Deal: Amazons Zoox muss hunderte Autos zurückrufen!

    Amazons Robotaxi-Tochter Zoox muss erneut Fahrzeuge zurückrufen. Ein Softwarefehler brachte Autos gefährlich nah in den Gegenverkehr. Die Branche schaut genau hin.

    Reuters berichtet, dass Amazons Selbstfahr-Tochter Zoox in den USA 332 Fahrzeuge zurückruft. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA meldet einen Softwarefehler im automatisierten Fahrsystem. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Fahrzeuge sich Kreuzungen nähern. Laut NHTSA könnten die Robotaxis die gelbe Mittellinie überfahren und in den Gegenverkehr geraten oder davor anhalten. Das erhöht das Unfallrisiko deutlich.

    Fehlerhafte Versionen vor Dezember betroffen

    Betroffen sind Systeme mit Softwareständen, die vor dem 19. Dezember veröffentlicht wurden. Zoox hat laut NHTSA das System inzwischen kostenlos aktualisiert. Das Unternehmen reagiert damit auf klare Sicherheitsrisiken. Für Anleger ist die Nachricht brisant, weil Zoox erst kürzlich wichtige Fortschritte gemeldet hatte. Die Firma wurde zum offiziellen Transportpartner der T-Mobile Arena in Las Vegas. Es ist die erste autonome Ride-Hailing-Flotte mit Vertrag an einem großen Sport- und Eventstandort.

    Nicht der erste Rückruf – Sicherheitsbehörde bleibt wachsam

    Bereits im Mai musste Zoox 270 Fahrzeuge zurückrufen und die Software verbessern. Damals ging es laut Reuters um die bessere Fußgängererkennung, nachdem es in San Francisco zu einem Unfall gekommen war. Im August erhielt Zoox von der NHTSA die Freigabe für Demonstrationsfahrten. Gleichzeitig beendete die Behörde eine Untersuchung, die seit 2022 geprüft hatte, ob Zoox die US-Vorschriften einhält.

     

    Signalwirkung für die Branche

    Der neuerliche Rückruf wirft Fragen über Reife und Stabilität autonomer Systeme auf. Für Investoren bleibt Zoox dennoch ein zentraler Technologietreiber im Amazon-Konzern. Doch der Fall zeigt: Der Wettlauf um autonomes Fahren bleibt riskant. Sicherheit entscheidet über Marktvertrauen – und damit über Milliardenpotenzial.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 193,9EUR auf Tradegate (23. Dezember 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

