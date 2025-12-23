Auf dem Sprung

Ulta Beauty hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten mit einer Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 2,86 Mrd. US-Dollar klar übertroffen. Auch beim Gewinn konnte Ulta Beauty mit einem Nettogewinn von 230,9 Mio. US-Dollar bzw. 5,14 Dollar je Aktie klar überzeugen. Getragen wurde der Anstieg durch erhöhte Besucherzahlen in den Filialen und im Online-Shop. Online legten die Transaktionen um 2,4 Prozent zu, während der durchschnittliche Einkaufswert um 3,8 Prozent anstieg. Für das Gesamtjahr hob Ulta zum zweiten Mal in Folge die Prognose an.

Aus technischer Sicht mausert sich die Aktie derzeit zum Liebling vieler bullisch positionierter Anleger und konnte die Vorgängerhochs aus Anfang 2024 bei 574,76 US-Dollar unlängst hinter sich lassen. Das eröffnet unter technischen Aspekten für die Aktie kurz- bis mittelfristiges Aufwärtspotenzial, zunächst in den Bereich von 676,28 US-Dollar, im Anschluss könnte sogar ein weitaus höheres Ziel bei 738,99 US-Dollar im Rahmen der kürzlich gestarteten Rallye in den Fokus rücken. Auf der Unterseite bildet das Vorjahreshoch bei 574,76 US-Dollar vorläufig eine vergleichbar solide Unterstützung, erster darunter müssten sich Anleger den Kopf vor weiteren Abschlägen auf 535,16 und 492,57 US-Dollar zerbrechen.

Ulta Beauty Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Anteilsscheine des Kosmetikhändlers Ulta Beauty sind auf einem guten Weg, die nächsten Ziele bei 676,28 und 738,99 US-Dollar abzuarbeiten und bieten auf dem aktuellen Niveau eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Dies könnte beispielsweise durch das mit einem Hebel von 4,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM0X2D geschehen und würde am Ende eine Gesamtrendite von 100 Prozent bieten. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 1,56 und 2,09 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Vorgängerhoch aus 2024 nicht überschreiten. Zur Orientierung würde sich im Schein hierdurch ein Stopp-Kurs von 0,69 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend eingeplant werden, ehe die Strategie vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM0X2D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,02 - 1,06 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 492,8044 US-Dollar Basiswert: Ulta Beauty Inc. KO-Schwelle: 492,8044 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 612,95 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,09 Euro Hebel: 4,9 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

