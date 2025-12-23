    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauaufträge erholen sich weiter: ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingänge Oktober: +2,4% (Hochbau +8,1%)
    • Umsatz Oktober: 11,6 Mrd. Euro, real +4,5%
    • Tiefbau schwächelt, Hochbau profitiert von Nachfrage
    OTS - ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauaufträge erholen sich weiter: ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Bauaufträge erholen sich weiter: Plus 2,4 Prozent im Oktober Berlin (ots) -

    - Auftragseingänge Oktober gegenüber Vorjahresmonat: plus 2,4 Prozent ( Hochbau: plus 8,1 Prozent | Tiefbau: minus 2,5 Prozent)
    - Umsatz Oktober gegenüber Vorjahresmonat: 11,6 Milliarden Euro (real plus 4,5 Prozent)
    - Umsatz Januar-Oktober real gegenüber Vorjahreszeitraum: plus 1,8 Prozent

    Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu den heute vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Konjunkturdaten im Bauhauptgewerbe:

    "Die Bauaufträge im Oktober zeigen: Der positive Trend der vergangenen Monate setzt sich fort. Die Nachfrage zieht wieder etwas an. Das Auftragsvolumen (kalender- und saisonbereinigt) war von August 2025 bis Oktober 2025 um 3,5 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Ein ermutigendes Signal für die Branche."

    Hochbau im Aufwind - Tiefbau schwächelt

    "Besonders erfreulich: Der Hochbau entwickelt sich positiv. Die Sparte profitiert von der wieder anziehenden Nachfrage im Wohnungs- und Gewerbebau.

    Der Tiefbau hingegen verzeichnet im Oktober ein Minus von 2,5 Prozent. Hier zeigt sich, wie wichtig kontinuierliche öffentliche Aufträge sind. Damit Tiefbauunternehmen wieder in Personal und Maschinen investieren können, müssen Bund, Länder und Kommunen mit langfristigen Infrastrukturprogrammen Verlässlichkeit schaffen. Ohne diese Planungssicherheit bleibt der Tiefbau volatil."

    Umsatz im Plus

    "Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe legte bis Oktober 2025 um 1,8 Prozent zu. Das zeigt: Die Baubranche liefert. Mit dem Bau-Turbo und der EH 55-Förderung haben wir wichtige Instrumente für den Wohnungsbau. Beim Gebäudetyp E müssen wir aber schneller werden als geplant - Unternehmen brauchen früher Rechtssicherheit, um kostengünstiger bauen zu können."

    Aufwärtstrend stabilisieren - Investitionssicherheit schaffen

    "Die Oktober-Zahlen machen Mut. Aber dieser Aufwärtstrend muss sich verfestigen. Dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen: planbare öffentliche Investitionen, zügige Genehmigungen und weniger Bürokratie. Die Bundesregierung muss die richtigen Weichen stellen, damit aus der Trendwende eine nachhaltige Erholung wird."

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6185284 OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauaufträge erholen sich weiter: ... - Auftragseingänge Oktober gegenüber Vorjahresmonat: plus 2,4 Prozent ( Hochbau: plus 8,1 Prozent | Tiefbau: minus 2,5 Prozent) - Umsatz Oktober gegenüber Vorjahresmonat: 11,6 Milliarden Euro (real plus 4,5 Prozent) - Umsatz Januar-Oktober real …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     