Infineon - Vor entscheidender Chartsituation
Gelingt der Infineon-Aktie der Ausbruch aus dem Seitweitstrend?
Bei rund 38,50 Euro scheint ein massiver Deckel auf der Infineon-Kursentwicklung zu liegen. Immer wieder ist die Notierung hier nach unten abgeprallt. Gerade steht die Aktie wieder an dieser Marke (siehe auch Tageschart unten). Könnte diesmal der Ausbruch nach oben gelingen? Weiterlesen
