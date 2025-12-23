    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    NORATIS AG: Gläubiger benachteiligt? Anwälte kündigen Schadensersatz & Ermittlungen an

    Die Verlängerung der NORATIS-Anleihe bis 2028 sollte Stabilität bringen – nun sorgt ein Schutzschirmverfahren für Unruhe, drohende Verluste und juristische Auseinandersetzungen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die NORATIS AG hat die Laufzeit ihrer Anleihe (ISIN: DE000A3H2TV6, WKN: A3H2TV) bis zum 31.12.2028 verlängert, um die Gesellschaft zu stabilisieren.
    • Am 14.12.2025 beantragte die NORATIS AG ein Schutzschirmverfahren, was zu Besorgnis über eine mögliche Benachteiligung der Anleihegläubiger führt.
    • Das Insolvenzgericht in Frankfurt am Main genehmigte den Antrag und bestellte einen Sachwalter, wobei valide Gegenargumente übergangen wurden.
    • Experten erwarten, dass die Anleihegläubiger große Teile ihres Geldes verlieren werden, da die zugesagte Kapitalerhöhung nicht durchgeführt wurde.
    • Dr. Wolfgang Schirp von der Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach sieht einen Interessenkonflikt zwischen dem Großaktionär der NORATIS und einem neuen Großinvestor.
    • Es bestehen Parallelen zu einem früheren Anleiheschnitt bei der Sympatex-Anleihe, und die Kanzlei plant, rechtliche Schritte gegen die Benachteiligung der Gläubiger einzuleiten.






