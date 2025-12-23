73 0 Kommentare NORATIS AG: Gläubiger benachteiligt? Anwälte kündigen Schadensersatz & Ermittlungen an

Die Verlängerung der NORATIS-Anleihe bis 2028 sollte Stabilität bringen – nun sorgt ein Schutzschirmverfahren für Unruhe, drohende Verluste und juristische Auseinandersetzungen.

Die NORATIS AG hat die Laufzeit ihrer Anleihe (ISIN: DE000A3H2TV6, WKN: A3H2TV) bis zum 31.12.2028 verlängert, um die Gesellschaft zu stabilisieren.

Am 14.12.2025 beantragte die NORATIS AG ein Schutzschirmverfahren, was zu Besorgnis über eine mögliche Benachteiligung der Anleihegläubiger führt.

Das Insolvenzgericht in Frankfurt am Main genehmigte den Antrag und bestellte einen Sachwalter, wobei valide Gegenargumente übergangen wurden.

Experten erwarten, dass die Anleihegläubiger große Teile ihres Geldes verlieren werden, da die zugesagte Kapitalerhöhung nicht durchgeführt wurde.

Dr. Wolfgang Schirp von der Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach sieht einen Interessenkonflikt zwischen dem Großaktionär der NORATIS und einem neuen Großinvestor.

Es bestehen Parallelen zu einem früheren Anleiheschnitt bei der Sympatex-Anleihe, und die Kanzlei plant, rechtliche Schritte gegen die Benachteiligung der Gläubiger einzuleiten.





