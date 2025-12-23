Diese unterschätzte Tech-Aktie bietet jetzt eine Top-Einstiegschance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Duolingo

Was ist grün, niedlich und drangsaliert seine User jeden Tag aufs Neue? Richtig geraten: Es ist die inzwischen ikonisch gewordene Eule der Sprachlern-App Duolingo! Das renitente Federvieh Duo ist längst zu einem allgegenwärtigen Bestandteil der Internet-Populärkultur geworden und hat der App in den vergangenen Jahren zu Hunderten Millionen von Nutzerinnen und Nutzern verholfen.

Das ist an der Aktie des aufstrebenden Technologiekonzerns freilich nicht spurlos vorübergegangen. Wer bereits zum Börsengang im Herbst 2021 zugegriffen hat, konnte sich zeitweise über Gewinne von mehr als 400 Prozent freuen. Inzwischen steht nach einer scharfen Korrektur in den vergangenen Monaten ein Plus von "nur" noch etwa 80 Prozent zu Buche.

Einerseits hat sich das Unternehmen mit einer KI-Offensive bei seiner Nutzerbasis unbeliebt gemacht, andererseits war die Bewertung zuletzt ebenso überzogen wie die Wachstumserwartungen. Diese Missverhältnisse sind nach dem Preissturz von zwischenzeitlich fast 70 Prozent ausgebügelt. Nachdem sich das Kursgeschehen stabilisiert hat, könnte Duolingo innerhalb der Technologiebranche ein Top-Turnaround-Kandidat für 2026 sein.

Duolingo Chartsignale

Dynamischer Abwärtstrend: Die Aktie korrigierte in den vergangenen Monaten scharf, fast crashartig, und erzielte wiederholt Tiefstände. Damit liegt ein Abwärtstrend vor.

Die Aktie korrigierte in den vergangenen Monaten scharf, fast crashartig, und erzielte wiederholt Tiefstände. Damit liegt ein Abwärtstrend vor. Verkaufssignale: Der tiefste Stand seit über einem Jahr sowie das Death Cross sorgten für Verkaufssignale, welche die Anteile weiter belastet haben.

Der tiefste Stand seit über einem Jahr sowie das Death Cross sorgten für Verkaufssignale, welche die Anteile weiter belastet haben. Bodenbildung: Inzwischen ist es zu einer Bodenbildung im Bereich von 180 bis 200 US-Dollar gekommen. Von hier aus könnte eine Erholung gestartet werden.

Inzwischen ist es zu einer Bodenbildung im Bereich von 180 bis 200 US-Dollar gekommen. Von hier aus könnte eine Erholung gestartet werden. Verbesserte Indikatoren: Die technischen Indikatoren liefern zwar noch keine eindeutigen Kaufsignale, doch sie haben sich zuletzt stark verbessert.

Streak auf Eis: Wachstumssorgen haben die Aktie lahm gelegt

Ein Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent bei gleichzeitig vollzogenem Wechsel zu Profitabilität hat die Duolingo-Aktie in den vergangenen drei Jahren durchstarten und auf ein Allzeithoch von fast 550 US-Dollar ansteigen lassen. Doch im Sommer haben die Furcht vor einer Überbewertung und Wachstumssorgen überhandgenommen. Zwar will das Unternehmen für sein vielfältiges Lernangebot, das inzwischen auch Mathematik, Musik und Schach beinhaltet, künftig auch auf KI setzen, doch KI wird zugleich als wachsende Bedrohung für das Geschäftsmodell wahrgenommen. Die immer leistungsfähiger werdenden Sprachmodelle stellen die Notwendigkeit des Erlernens von Fremdsprachen in Frage – zumindest aus den Augen der Investoren.

Das hat in den vergangenen Monaten für einen fast crashartigen Abverkauf der Anteile und Verluste von fast 70 Prozent gesorgt. Die Folgen sind im Chart der Aktie unübersehbar: Duolingo ist durch sämtliche relevanten Unterstützungen gefallen und hat mit dem Death Cross der gleitenden Durchschnitte sowie dem tiefsten Stand seit August 2024 mehrere Verkaufssignale generiert. Den vorläufigen Rest hat den Anteilen die verfehlte Buchungsprognose im Rahmen der im November vorgelegten Quartalszahlen gegeben, was zu einer markanten Kurslücke geführt hat.

Duolingo-Aktie jetzt mit klarer Erholungschance

In den vergangenen Wochen hat sich das Kursgeschehen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Der überverkaufte Relative-Stärke-Index (RSI) hatte eine Gegenreaktion der Aktie immer wahrscheinlicher gemacht, sodass sich diese von ihrem 15-Monats-Tief erholen und zeitweise über die runde Marke von 200 US-Dollar ansteigen konnte. Die ist inzwischen zwar wieder aufgegeben, doch es hat sich eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie etabliert.

Die bietet angesichts der stark verbesserten technischen Indikatoren eine solide Ausgangslage für weitere Erholungsgewinne. Sowohl der RSI als auch der Trendstärkeindikator MACD zeigen inzwischen eigene Aufwärtsbewegung, was die Nachhaltigkeit der Kurserholung stärkt. Zwar liegt der MACD noch unter der Nulllinie, was einen intakten mittelfristigen Abwärtstrend anzeigt, doch der Vorzeichenwechsel und damit ein neuer (kurzfristiger) Aufwärtstrend ist bereits zum Greifen nahe.

Solange die Aktie nicht auf neue Tiefs sinkt, besteht daher eine aussichtsreiche Erholungschance, welche das Papier zunächst an die 50-Tage-Linie bei 225,46 US-Dollar heranführen könnte. Mit dem Sprung darüber wäre nicht nur für ein erstes prozyklisches Kaufsignal gesorgt, sondern auch der Weg in Richtung Lückenschluss und Abwärtstrendlinie bereitet. Im Bereich von 260 bis 300 US-Dollar muss jedoch mit hartnäckigem Widerstand der Verkäuferinnen und Verkäufer gerechnet werden.

Bewertung moderat, Cashflow und Bilanz überzeugen

Mit Blick auf die Bewertung haben sich die im Mai hohen Kennzahlen nach dem Kurssturz relativiert. Ein Schnäppchen ist Duolingo zwar nicht, aber für Aufwärtspotenzial ist aus fundamentaler Perspektive gesorgt. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem KGV von 22,1 bewertet. Das ist angesichts des rasanten Umsatz- und Gewinnwachstums günstig.

Allerdings ist im kommenden Jahr ein geringerer Ertrag zu erwarten, da das Management angekündigt hat, das User-Wachstum zunächst über eine weitere Verbesserung der Profitabilität zu stellen. Während die Erlöse 2026 um rund ein Viertel steigen sollen, könnte der Gewinn pro Aktie um etwa 45 Prozent sinken. Das bläht das KGVe auf knapp 43 auf – ein Wert deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Allerdings verfügt das Unternehmen neben seiner hohen Nettomarge von 40 Prozent über eine weitere finanzielle Geheimwaffe: Die hohe Cash-Conversion! Dadurch liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei moderaten 9,8. Das bedeutet gegenüber der Vergleichsgruppe einen Abschlag von fast 18 Prozent und trägt zur Bilanz mit einem Nettovermögen von 1,02 Milliarden US-Dollar bei.

An der Wall Street herrscht Zuversicht

An der Wall Street sind die Optimisten knapp in der Mehrzahl. Von insgesamt 22 Expertinnen und Experten raten 11 zum Kaufen oder Übergewichten der Aktie, während 10 weitere das Halten empfehlen. Der faire Wert wird im Mittel mit 270,74 US-Dollar angegeben. Das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom Montag eine Upside von 46,1 Prozent.

Das wäre im Chart gleichbedeutend mit der Rückkehr über die 50-Tage-Linie und dem Schließen der noch offenen Kurslücke aus dem November. Selbst die pessimistischste Einschätzung, eine Verkaufsempfehlung, sieht die Aktie mit einem Kursziel von 180,00 US-Dollar bei ihrem aktuellen Wert. Die optimistischste Einschätzung traut Duolingo innerhalb der kommenden 12 Monate die Rückkehr bis auf 347 US-Dollar zu. Das unterstreicht die grundlegende Zuversicht gegenüber dem Unternehmen und seinen Aussichten.

Duolingo auf einen Blick

ISIN: US26603R1068

US26603R1068 Marktkapitalisierung: 8,57 Milliarden US-Dollar

8,57 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 43,0

43,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 270,74 US-Dollar

270,74 US-Dollar Aufwärtspotenzial: 46,1 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die weltweite Bekanntheit der App mit einer breiten, noch längst nicht vollständig monetarisierten User-Basis, der Fokus auf Wachstum, welchen sich das Unternehmen dank seiner hohen Barreserven leisten kann, sowie ein charttechnischer Boden und die Unterstützung durch die Wall Street legen jetzt den Kauf der Aktie und eine starke Performance im kommenden Jahr nahe.

Anlegerinnen und Anleger mit der für die zu erwartende Volatilität nötige Nervenstärke können anstatt der Aktie auch auf den Call-Optionsschein MM8JNE setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 170,00 US-Dollar sowie einer Laufzeit bis zum 18. September 2026 ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 2,3. Vom vermeintlich geringen Hebel sollten sich Investoren nicht in die Irre führen lassen. Die Chancen sind, wie der Blick auf das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt, beträchtlich:

Doch Vorsicht: Sollte Duolingo zum Laufzeitende unter 170,00 US-Dollar notieren, verfällt MM8JNE wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie ihren jüngsten Boden aufgibt und auf ein neues Tief fällt. In diesem Fall sollte nochmal eine Etage tiefer mit einem neuen Produkt zugegriffen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.