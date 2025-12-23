Huntington Ingalls Industries Aktie weiter aufwärts - 23.12.2025

Die Huntington Ingalls Industries Aktie konnte bisher um +4,36 % auf 313,70€ zulegen. Das sind +13,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Huntington Ingalls Industries Aktie. Nach einem Plus von +4,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 313,70€, mit einem Plus von +4,36 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Huntington Ingalls Industries ist ein führender US-amerikanischer Schiffbauer, spezialisiert auf militärische Schiffe und Verteidigungsdienstleistungen, mit einzigartiger Expertise im Bau nuklearer Flugzeugträger.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Huntington Ingalls Industries Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +32,06 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Huntington Ingalls Industries +71,29 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Huntington Ingalls Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,01 % 1 Monat +17,62 % 3 Monate +32,06 % 1 Jahr +71,10 %

Informationen zur Huntington Ingalls Industries Aktie

Es gibt 39 Mio. Huntington Ingalls Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,32 Mrd.EUR € wert.

Huntington Ingalls Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Huntington Ingalls Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Huntington Ingalls Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.