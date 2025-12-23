RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 4,809 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 22,73 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0999. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -37,46 %/+10.323,18 % bedeutet.