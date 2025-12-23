ANALYSE-FLASH
RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
- RBC belässt IAG auf "Outperform", Kursziel 500 Pence.
- Günstigere Treibstoffpreise verbessern Investitionsprognosen.
- Gewinn je Aktie für 2027 um über 2% erhöht.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine makroökonomischen Annahmen einschließlich günstigeren Treibstoffs und hob seine Investitionsschätzungen bis 2028 an. An seinen Gewinnschätzungen für die Airline bis 2026 ändere sich wenig, während er den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mehr als zwei Prozent höher sieht als bisher. IAG sei attraktiv bewertet./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 4,809 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 22,73 Mrd..
International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0999. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -37,46 %/+10.323,18 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 500 Euro