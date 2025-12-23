Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro

Erstaunlich ist, dass der Hersteller für vorfüllbare Spritzenkomponenten (Gerresheimer) mehr abgestraft wird als der Hersteller des Wirsktoffes (Novo Nordisk und Eli Lilly). Letztere werden ja verklagt, wegen angeblicher Erblindung bei Nutzung der Abnehmspritze.

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/abnehmspritzen-weitere-sammelverfahren-wegen-schwerer-nebenwirkungen-a-9496f634-40b3-4aa2-ad80-0d8f4d6302cc





Gerresheimer betrifft es "nur", weil man befürchtet, dass dann weniger an Komponenten verkauft wird an die beiden Pharmakonzerne. Daran sieht man mal wieder, wie bei Gerresheimer überreagiert wird. Auch eine Schott Pharma verliert nicht annähernd so viel.





Und ein zweiter interessanter Punkt. Novo Nordsik verliert mehr als Eli Lilly.

Eli Lilly verliert so gut wie gar nichts bzw. nur etwas über 1 Prozent. Das unterstreicht meine grundsätzliche These, dass bei Sammelklagen in den USA zumeist die Ausländer (Novo Nordisk) zur Kasse gebeten werden, obwohl Wettbewerber aus den USA (Eli Lilly) ja auch von den Klagen betroffen sein könnten, aber irgendwie am Ende häufig besser wegkommen oder verschont werden. AMERICA FIRST.

Und Trump ist vermutlich auch noch sauer, dass Dänemark ihm Grönland nicht verkauft. Das muss die dänische Novo Nordisk nun vielleicht büßen.





Das erinnert an die Glyphosat-Klagen bei Bayer. Als Glyposat noch zu Monsanto gehörte, gab es kaum Klagen, aber als Bayer dann Monsanto kaufte, brach die Lawine an Sammelklagen plötzlich los.





Aber Gerresheimer erholt sich nun wieder...schön zu sehen. Das freut auch einen Langfristanleger 🙂





