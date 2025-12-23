ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
- Jefferies belässt Gerresheimer auf "Buy"
- Kursziel bleibt bei 34,10 Euro
- Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis angekündigt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 27,42 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 942,25 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -8,49 %/+24,45 % bedeutet.
Kursziel: 34,10 Euro
Nein, ich sehe die Meldung als uneingeschränkt positiv. Haken an das vermeintliche Problem, dass sicher von PE plaziert worden ist.....
Erstaunlich ist, dass der Hersteller für vorfüllbare Spritzenkomponenten (Gerresheimer) mehr abgestraft wird als der Hersteller des Wirsktoffes (Novo Nordisk und Eli Lilly). Letztere werden ja verklagt, wegen angeblicher Erblindung bei Nutzung der Abnehmspritze.