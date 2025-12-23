    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Wenig verändert - Novo Nordisk legen deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte stagnieren, Investoren ziehen sich zurück.
    • EuroStoxx 50 und FTSE 100 zeigen kaum Bewegung.
    • Novo Nordisk profitiert von Wegovy-Zulassung in USA.
    Aktien Europa - Wenig verändert - Novo Nordisk legen deutlich zu
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag kaum verändert. "Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schließen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr", merkte Marktexperte Andreas Lipkow zum abflauenden Handelsgeschehen an.

    Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone tendierte am späten Vormittag mit 5.740,72 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums aus: Der britische Leitindex FTSE 100 trat ebenfalls auf der Stelle. Etwas besser entwickelten sich Schweizer Aktien. Der Schweizer SMI legte um 0,58 Prozent auf 13.239,32 Punkte zu und profitierte damit von den Gewinnen der Pharmawerte.

    Am Nachmittag könnte unterdessen eine Fülle an US-Daten für mehr Bewegung sorgen. Unter anderem stehen das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE-Preisindex an. "Das bevorzugte Inflationsmaß der Fed könnte die Zinsfantasie für 2026 befeuern oder dämpfen", so die Analysten des Brokers ActivTrades.

    Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Der Kurstreiber hier hieß Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA ließ den Wert um über sieben Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden nun auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben. Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.

    Nicht ganz so gut waren die Nachrichten zu Ryanair . Das Unternehmen muss auf Initiative der italienischen Wettbewerbsaufsicht eine Millionenstrafe zahlen. Die Regulierer werfen der Fluggesellschaft vor, ihre Dominanz am Markt zu Lasten bestimmter Reiseanbieter missbraucht zu haben. Die Aktie tendierte unverändert./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 903,2 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 147,89 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +569,16 %/+977,46 % bedeutet.




