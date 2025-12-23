Xiaomi Aktie heute im Minus - 23.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,73 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Xiaomi mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -29,20 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -3,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Anstieg von +0,94 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,41 % 1 Monat -1,35 % 3 Monate -29,20 % 1 Jahr +10,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische Kursmarke von 4,00 €, die als entscheidend für die Kursentwicklung von Xiaomi angesehen wird. Analysten äußern Skepsis nach einer Herabstufung, was den Verkaufsdruck verstärkt und die Möglichkeit eines Rückgangs auf 3,90 € diskutiert wird. Kursziele variieren zwischen 4,50 € und 5,10 €, während geopolitische Risiken und Herausforderungen im E-Auto-Markt die Bewertung der Aktie beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,07 Mrd. € wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.