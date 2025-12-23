Rocket Lab Corporation - Aktie bricht ein -5,30 % - 23.12.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +45,73 % bestehen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rocket Lab Corporation Aktie. Mit einer Performance von -5,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,09 %, geht es heute bei der Rocket Lab Corporation Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +35,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,75 %.

Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +35,46 % 1 Monat +72,75 % 3 Monate +45,73 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 534 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,38 Mrd. € wert.

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.