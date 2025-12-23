    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRocket Lab Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Rocket Lab Corporation

    Rocket Lab Corporation - Aktie bricht ein -5,30 % - 23.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Rocket Lab Corporation Aktie bisher Verluste von -5,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Rocket Lab Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rocket Lab Corporation Aktie. Mit einer Performance von -5,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,09 %, geht es heute bei der Rocket Lab Corporation Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +45,73 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +35,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,75 %.

    Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +35,46 %
    1 Monat +72,75 %
    3 Monate +45,73 %

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 534 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,38 Mrd. € wert.

    Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rocket Lab Corporation

    -5,30 %
    +35,46 %
    +72,75 %
    +45,73 %
    +131,48 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG



