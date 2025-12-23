GFT Technologies Aktie knickt ein - 23.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die GFT Technologies Aktie. Sie fällt um -3,14 % auf 18,520€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute bei der GFT Technologies Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GFT Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,73 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +5,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,12 %. Im Jahr 2025 gab es für GFT Technologies bisher ein Minus von -13,02 %.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,27 % 1 Monat +8,12 % 3 Monate +9,73 % 1 Jahr -13,80 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 487,56 Mio. € wert.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.