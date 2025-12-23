HCLSoftware übernimmt das KI-Datenanalysten-Startup Wobby

NOIDA, Indien und SAINT CLARA, Kalifornien, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), der Software-Geschäftsbereich von HCLTech, gab heute seine Absicht bekannt, Wobby zu übernehmen, ein Startup-Unternehmen in Antwerpen, Belgien, das KI-Datenanalysten-„Agents" für Data Warehouses anbietet.

Übernahme des Start-ups in der Frühphase, um die Wertrealisierung für Kunden durch GenAI zu beschleunigen, indem KI-Datenanalysefunktionen hinzugefügt werden

Der Geschäftsbereich Data & AI von HCLSoftware (Actian) verzeichnet eine steigende Nachfrage nach seinen Lösungen für Metadatenmanagement, Datenkatalog und Data Governance und konnte in den letzten fünf Jahren ein gutes Wachstum verzeichnen, das durch Lösungen für das Management von Unternehmensdaten angetrieben wurde. Durch die Erweiterung um die Datenanalysefunktionen von Agentic AI können Kunden noch besser mit ihren Rohdaten interagieren und bei Bedarf schnelle und präzise geschäftliche Erkenntnisse gewinnen.

Wobby stellt KI-Datenanalysten-„Agents" zur Verfügung, mit denen Benutzer komplexe Datensätze über eine natürliche Sprachschnittstelle abfragen und sofort umsetzbare Erkenntnisse erhalten können. Die Lösung basiert auf einer proprietären semantischen Schicht und einer agentenbasierten Architektur, die den geschäftlichen Kontext interpretiert, komplexe Arbeitsabläufe automatisiert und qualitativ hochwertige analytische Ergebnisse in großem Umfang liefert und die Knowledge-Graph-Funktionen der Actian Data Intelligence Platform ergänzt.

„Kunden wünschen sich Self-Service-Analysen mit KI-gestützten Erkenntnissen, denen sie vertrauen können", erklärte Marc Potter, Geschäftsführer von Actian und Leiter des Geschäftsbereichs Daten und KI bei HCL Software. „Actian bietet mit Wobby LLM-gestützte Analysen natürlicher Sprache auf einer einheitlichen, kontrollierten semantischen Ebene und ermöglicht so Self-Service-Analysen, die kontextreiche, genaue Erkenntnisse liefern und eine Grundlage für die zuverlässige Skalierung von GenAI-Initiativen bilden."

„Wobby revolutioniert die Art und Weise, wie Teams Business Intelligence einsetzen, indem es KI-Agents entwickelt, die nicht nur Fragen beantworten, sondern sich durch den Austausch automatisierter Erkenntnisse auch in Richtung proaktiver Analysen weiterentwickeln,", erklärte Amra Dorjbayar, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Wobby. „Die Kombination der Fähigkeiten von Wobby mit der Actian Data Intelligence Plattform wird den Kunden einen differenzierten Ansatz für das Datenmanagement bieten."