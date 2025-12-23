Dax weiter leicht im Plus - ruhiger Handel vor Weihnachten

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag weiter knapp im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.310 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Heidelberg Materials und die Deutsche Börse, am Ende Volkswagen, Qiagen und Gea.

    Insgesamt verläuft der Handel vor Weihnachten ruhig. "Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schließen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Am Nachmittag werden allerdings noch einige US-Makrodaten veröffentlicht, welche für etwas Bewegung sorgen könnten.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1795 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8478 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,20 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Community Beiträge zu Bayer

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Bayer‑Aktie: Markt sieht aktuelle Bewegung als gesunde Konsolidierung zwischen rund 34–37 EUR mit Support bei etwa 35 EUR; viele warten auf die Supreme‑Court‑Entscheidung zur Glyphosat‑Thematik, die eine Neubewertung auslösen könnte. Analysten hoben Kursziele (Berenberg 41 EUR). Diskutiert werden zudem fundamentale Nachrichten (Japan‑Zulassung, Asundexian‑Potenzial) und mögliche AIG‑Versicherungsansprüche.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
