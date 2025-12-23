Wirtschaft
Dax weiter leicht im Plus - ruhiger Handel vor Weihnachten
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag weiter knapp im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.310 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Heidelberg Materials und die Deutsche Börse, am Ende Volkswagen, Qiagen und Gea.
Insgesamt verläuft der Handel vor Weihnachten ruhig. "Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schließen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Am Nachmittag werden allerdings noch einige US-Makrodaten veröffentlicht, welche für etwas Bewegung sorgen könnten.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1795 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8478 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,20 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Insgesamt verläuft der Handel vor Weihnachten ruhig. "Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schließen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Am Nachmittag werden allerdings noch einige US-Makrodaten veröffentlicht, welche für etwas Bewegung sorgen könnten.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1795 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8478 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,20 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Bayer‑Aktie: Markt sieht aktuelle Bewegung als gesunde Konsolidierung zwischen rund 34–37 EUR mit Support bei etwa 35 EUR; viele warten auf die Supreme‑Court‑Entscheidung zur Glyphosat‑Thematik, die eine Neubewertung auslösen könnte. Analysten hoben Kursziele (Berenberg 41 EUR). Diskutiert werden zudem fundamentale Nachrichten (Japan‑Zulassung, Asundexian‑Potenzial) und mögliche AIG‑Versicherungsansprüche.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
OttoNormal55 schrieb 19.12.25, 13:10
keks911 schrieb 18.12.25, 11:12
mitdiskutieren »
nicht mehr hinter Bezahlschranke:
Warum Glyphosat für die US-Wirtschaft entscheidend ist
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-warum-glyphosat-fuer-die-us-wirtschaft-entscheidend-ist/100180202.html
Bayeronic schrieb 17.12.25, 15:52
mitdiskutieren »
Pessimist? Grundsätzlich kann der SC immer noch ablehnen. Allerdings geht es hier um die Frage, ob Bundesgesetz vor Staatengesetz gilt und dieser Fall ist prädestiniert für den SC.
VW? Das war Täuschung oder Betrug, wie man will.
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte