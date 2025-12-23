AUTO1 Group Aktie gut behauptet +2,93 % - 23.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Sie steigt um +2,93 % auf 27,36€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUTO1 Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,36€, mit einem Plus von +2,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten Verluste von -7,24 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -1,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,54 %. Im Jahr 2025 gab es für AUTO1 Group bisher ein Plus von +72,00 %.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,62 % 1 Monat +13,54 % 3 Monate -7,24 % 1 Jahr +69,49 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,04 Mrd. € wert.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.