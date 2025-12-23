    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie steigt um +1,22 % - 23.12.2025

    Am 23.12.2025 ist die TKMS Aktie, bisher, um +1,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie steigt um +1,22 % auf 66,30. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,30, mit einem Plus von +1,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,18 %.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,77 %
    1 Monat +8,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die MDAX‑Aufnahme von TKMS, die regelgebunden ETF‑Käufe zum Schlusskurs erzwingt, wobei Market Maker Vorpositionierungen den Intraday‑Effekt oft dämpfen; typisch sei Intraday Schwäche und Schlussauktion höher. Technisch wird ein kurzfristiger Aufwärtstrend mit MAs und Momentum Richtung 67,53 besprochen, aber auch ein Bruch der Trendlinie ~65,20. Fundamental wird die Sektorkonsolidierung und TKMS’ Nachzüglerrolle bei der Neubewertung thematisiert; einige sehen die Aktie weiterhin günstig mit positivem Ausblick.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 23.12. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Sagenhafte Kursgewinne 2025: Almonty 8x, Rheinmetall 2x, kommt jetzt TKMS? Gewinne laufen lassen?


    Rohstoffwerte und Verteidigungsaktien gehörten 2025 zu den Favoriten der Anleger. Die Papiere von Rheinmetall haben sich diesem Jahr mehr als verdoppelt und seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sogar verzehnfacht. Eine …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +1,15 %
    +1,77 %
    +8,18 %
    -27,28 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
