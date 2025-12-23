TKMS Aktie steigt um +1,22 % - 23.12.2025

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,18 %.

Einen starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie steigt um +1,22 % auf 66,30€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,30€, mit einem Plus von +1,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,77 % 1 Monat +8,18 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die MDAX‑Aufnahme von TKMS, die regelgebunden ETF‑Käufe zum Schlusskurs erzwingt, wobei Market Maker Vorpositionierungen den Intraday‑Effekt oft dämpfen; typisch sei Intraday Schwäche und Schlussauktion höher. Technisch wird ein kurzfristiger Aufwärtstrend mit MAs und Momentum Richtung 67,53 besprochen, aber auch ein Bruch der Trendlinie ~65,20. Fundamental wird die Sektorkonsolidierung und TKMS’ Nachzüglerrolle bei der Neubewertung thematisiert; einige sehen die Aktie weiterhin günstig mit positivem Ausblick.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rohstoffwerte und Verteidigungsaktien gehörten 2025 zu den Favoriten der Anleger. Die Papiere von Rheinmetall haben sich diesem Jahr mehr als verdoppelt und seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sogar verzehnfacht. Eine …

