NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 23.12.2025

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 155,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,60 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,94 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten NVIDIA Aktionäre einen Verlust von -0,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +4,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +18,79 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,32 % 1 Monat -1,14 % 3 Monate -0,05 % 1 Jahr +18,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der NVIDIA-Aktie im Kontext des KI-Booms. Während einige Anleger optimistisch sind und auf zukünftige Gewinne setzen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertungen und der Konkurrenz. Die Marktbedingungen, wie sinkende Inflation und bevorstehende Zinssenkungen, werden als potenziell positiv angesehen, jedoch gibt es auch Sorgen über die Verkaufszahlen und die langfristige Perspektive des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Bil. € wert.

In Folge 61 haben wir endlich wieder ein Urgestein der deutschen Börsenlandschaft zu Gast: Robert Halver von der Baader Bank. Und wer Robert kennt, der weiß: Hier wird Klartext geredet – ohne diplomatische Floskeln.

US-Präsident Trump erlaubt den Verkauf von Nvidia-Chips nach China und signalisiert auch grünes Licht für AMD. Während Nvidia in China aber nicht auf die ganz große Gegenliebe stößt, könnte es beim AMD anders aussehen!

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.