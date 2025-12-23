Frauenthal Holding AG verkauft Automotive-Division an SteelCo GmbH
Die Frauenthal Holding AG stellt die Weichen neu: Mit dem Verkauf ihrer Automotive-Division an die SteelCo GmbH vollzieht der Konzern einen tiefgreifenden strategischen Schritt.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Frauenthal Holding AG verkauft ihre Automotive-Division an die SteelCo GmbH.
- Der Kauf- und Abtretungsvertrag wurde am 23.12.2025 abgeschlossen und vom Aufsichtsrat genehmigt.
- Der Kaufpreis setzt sich aus fixen und variablen Komponenten zusammen und könnte bei voller Erreichung des variablen Anteils einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erreichen.
- Die Automotive-Division wird nicht mehr im Konzernabschluss der Frauenthal-Gruppe konsolidiert.
- Im Jahr 2024 betrug der Umsatz der Automotive-Division 207,3 Millionen Euro, im ersten Halbjahr 2025 waren es 110,6 Millionen Euro.
- Die Transaktion wird voraussichtlich das Konzernergebnis um 40 bis 45 Millionen Euro negativ beeinflussen, während die Eigenkapitalquote um 2 bis 3 Prozentpunkte steigen könnte.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte