Walmart Aktie schwach im Handel - 23.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Walmart Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,25 % im Minus. Der Kursrückgang der Walmart Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,25 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Walmart ist ein führender Einzelhandelskonzern, der durch niedrige Preise und ein breites Produktsortiment besticht. Mit einer starken Marktstellung in den USA und einem globalen Einfluss konkurriert es mit Amazon und anderen großen Einzelhändlern. Seine effiziente Lieferkette und Preisstrategie sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die Walmart Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,72 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -1,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Walmart eine positive Entwicklung von +11,23 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Walmart Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,47 % 1 Monat +6,66 % 3 Monate +11,72 % 1 Jahr +10,50 %

Informationen zur Walmart Aktie

Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 762,19 Mrd.EUR € wert.

Walmart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.