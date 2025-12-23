First Mining reicht technischen Bericht zur Vormachbarkeitsstudie für das Goldprojekt Springpole in Ontario (Kanada) ein

23. Dezember 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF, OTCQX: FFMGF, Frankfurt: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den unabhängigen technischen Bericht (der „Bericht“) zur Vormachbarkeitsstudie („PFS 2025“) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Springpole (das „Projekt“ oder „Springpole“) in der kanadischen Provinz Ontario auf SEDAR+ eingereicht hat.

Der Bericht mit dem Titel „Springpole Gold Project NI 43-101 Technical Report and Pre-Feasibility Study, Ontario, Canada“ wurde von der Firma Ausenco Engineering Canada ULC aus Vancouver (Kanada) („Ausenco“) in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) mit Stichtag 1. Dezember 2025 erstellt.

Die Ergebnisse der PFS 2025 stützen einen Tagebaubetrieb mit einer Fördermenge von 30.000 Tonnen pro Tag („tpd“).

Höhepunkte der PFS 2025[i],[ii]

- Kapitalwert von 3,2 Mrd. US$ vor Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % („NPV5 %“) bei 3.100 US$/oz Gold („Au“), ansteigend auf 5,6 Mrd. US$ bei 4.200 US$/oz Au2

- NPV5 % von 2,1 Mrd. US$ nach Steuern bei 3.100 US$/oz Au, ansteigend auf 3,8 Mrd. US$ bei 4.200 US$/oz Au

- Interner Zinsfuß („IRR“) von 54 % vor Steuern bei 3.100 US$/oz, ansteigend auf 82 % bei 4.200 US$/oz Au

- IRR von 41 % nach Steuern bei 3.100 US$/oz Au, ansteigend auf 63 % bei 4.200 US$/oz Au

- Lebensdauer der Mine („LOM“) von 9,4 Jahren

- Amortisationszeit nach Steuern von 1,8 Jahren, die sich bei 4.200 US$/oz auf 1,2 Jahre verkürzt

- Geschätzte anfängliche Kapitalkosten von 1.104 Mio. US$, laufende Unterhaltskosten von 323 Mio. US$, zuzüglich 40 Mio. US$ für Stilllegungskosten (ohne Stilllegung der Anlage)

- Durchschnittliche jährliche Produktion von abbauwürdigem Gold von 330.000 oz pro Jahr (Jahre 1 bis 5); 281.000 oz pro Jahr (LOM)

- Gesamte Netto-Cash-Kosten[iii] von 742 US$/oz (Jahre 1 bis 5) bzw. 802 US$/oz (LOM)

- Nachhaltige Netto-Gesamtkosten3 („AISC“) von 877 US$/oz (Jahre 1 bis 5) bzw. nachhaltige Gesamtkosten von 938 US$/oz (LOM)

Qualifizierte Sachverständige

Hazel Mullin, P.Geo., Direktorin, Data Management und Technical Services von First Mining, ist eine „qualifizierte Sachverständige“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem das Goldprojekt Cameron in Ontario und eine 30-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Richard Huang | VP, Corporate Development & Corporate Secretary| E-Mail: rhuang@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „sieht vor“, „möglich“, „eventuell“, „Strategie“, „Ziele“, „Möglichkeiten“, „Chancen“, „Zielsetzungen“ oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftigen Planungsprozessen; dem Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Gewinnungsraten; Abbauplänen und Lebensdauer der Mine; Kosten; Kosten und Zeitpunkt der Erschließung von Lagerstätten; Investitionsprojekten und Explorationsaktivitäten sowie deren möglichen Ergebnissen; zukünftigen Betriebsabläufen; Infrastrukturentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitssteigerungsprojekten. Aussagen zu nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Grundstücks angetroffen wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen basiert, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: dass das Geschäft, die Betriebstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, einschließlich Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Schwankungen bei den Erzreserven, dem Gehalt oder den Ausbeuten; tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen im Vergleich zu Spezifikationen und Erwartungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); Wirksamkeit von Umweltschutzmaßnahmen und -strategien, einschließlich der Produktion von NAG- und PAG-Rückständen und Strategien für das Management von Bergbauabfällen und Wasser; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten, sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen. Es ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Minerallagerstätten möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichterstattungsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Canadian Securities Administrators) entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über die wesentlichen Mineralprojekte eines Emittenten festlegt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i] Bei den Basisfallparametern werden ein Goldpreis von 3.100 US$/oz und ein Silberpreis von 35,50 US$/oz sowie ein Wechselkurs (C$ zu US$) von 0,74 angenommen. Alle Währungen sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben. Kapitalwert berechnet ab Baubeginn und ohne sämtliche Kosten vor der Errichtung.

[ii] Spot-Fall von 4.200 US$/oz Au ebenfalls basierend auf 51 US$/oz Ag und 0,71 (C$ zu US$).

[iii] Die anfänglichen Kapitalkosten, die gesamten Cash-Kosten und die AISC sind nicht IFRS-konforme Kennzahlen, die in der Bergbaubranche häufig als Richtwerte verwendet werden, jedoch keine standardisierte Bedeutung im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens haben. Die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen angewandten Methoden könnten sich von jenen anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die First Mining Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 0,348EUR auf Tradegate (23. Dezember 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.