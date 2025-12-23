Hoffnung auf Aufschwung verschiebt sich weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung von Sparkassen-Vorständen nicht so schnell aus ihrem Tal heraus. Der vierteljährlich von der Deka erhobene S-Finanzklima-Index ist zum Jahresende hin zum zweiten Mal in Folge gesunken. "Die Hoffnungen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung verschieben sich zunehmend auf das zweite Halbjahr 2026", sagte Reinhold Rickes, Chefökonom des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) anlässlich der Veröffentlichung des Indexes am Dienstag. Dieser zeige, dass die Konjunktur und die Erwartungen nachgelassen haben.

Zwar habe sich das Kreditklima verbessert. Dies gehe aber auf das hohe Angebot zurück. Die Nachfrage bleibe verhalten. "Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat grundsätzlich das Potenzial, aber der Aufschwung verzögert sich immer weiter, weil die nötigen Strukturreformen ausbleiben", sagte Rickes. 2026 erwarten die Sparkassenchefs eine Neuauflage der gegenwärtigen Trends: handelspolitische Störfeuer, insbesondere aus den USA, aber dadurch keinen Abriss in der Konjunkturentwicklung.