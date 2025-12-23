Nizars neuer Anfang

Die von „Education Cannot Wait" (übersetzt: „Bildung kann nicht warten") unterstützten UNICEF-Lernzentren helfen Kindern wie Nizar, die von Krisen betroffen sind, Widrigkeiten zu überwinden und ihre Bildung in Syrien wieder aufzunehmen.

Er war gerade einmal fünf Jahre alt und spielte mit seinen Geschwistern, als eine Kugel in den Kopf bekam. Die Verletzung zerschmetterte einen Teil seines Schädels und prägte seine Kindheit auf schmerzhafte Weise – Nizar blieb mit einer Hemiplegie zurück, die seine Bewegungen im rechten Bein stark einschränkt und seine Sprache beeinträchtigt.

Diese Tortur hinterließ nicht nur körperliche Narben bei Nizar, sondern beeinträchtigte auch seine psychische Gesundheit. Mit der Zeit zog er sich in die Isolation zurück und konnte dem Schatten seines Traumas nicht entkommen. Die Schule, die eigentlich ein Ort der Sicherheit sein sollte, verstärkte seine Probleme nur noch. Wegen seiner Behinderung gemobbt, fühlte er sich allein gelassen.

Dann meldete sich Nizar in einem lokalen, von UNICEF unterstützten Lernzentrum und Förderunterricht an, der Kindern hilft, versäumte Schulinhalte nachzuholen. Das war der Wendepunkt für den Fünfzehnjährigen. Dank der Finanzierung durch Education Cannot Wait ( ECW ) und anderen globalen Gebern kann UNICEF in Syrien Kinder erreichen, die am dringendsten Bildungsunterstützung benötigen.

Während Nizar aufwuchs, hatte seine eng verbundene Familie im ländlichen Aleppo mit Vertreibung, eskalierender Gewalt und wirtschaftlicher Not zu kämpfen. Die größte Herausforderung war jedoch, mit seiner Verletzung umzugehen. Sie beeinträchtigte nicht nur seine Gehfähigkeit, sondern führte auch dazu, dass er große Angst vor lauten Geräuschen wie Schüssen hatte. Aus diesem Grund und wegen des Mobbings, dem er in der Schule ausgesetzt war, zog Nizar es zunehmend vor, zu Hause zu bleiben.

„Meine Mitschüler haben sich über mich lustig gemacht und gesagt, ich würde wie ein Roboter laufen. Ich wollte das Haus nie verlassen", sagt Nizar.

Seine Mutter sah über seine Behinderung hinaus. Sie glaubte fest an das Potenzial ihres Sohnes und erkannte trotz seiner Schwierigkeiten seinen scharfen Verstand und seinen unverwüstlichen Geist. In einer bemerkenswerten Geste der Solidarität schrieb sie sich selbst in die neunte Klasse ein, um ihm zur Seite zu stehen. „Ich sagte ihm, dass sein kluger Verstand wichtiger ist als seine Behinderung", sagt seine Mutter. „Nizars Ausbildung hat für mich oberste Priorität. Ich werde unter keinen Umständen zulassen, dass er die Schule abbricht."