North American Niobium and Critical Minerals Corp. treibt Exploration auf den Projekten Blanchette und Bardy mit einer Bodengas-Untersuchung auf Radon voran

Vancouver, British Columbia – 23. Dezember 2025 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Bodengas-Untersuchung auf seinen Projekten Blanchette und Bardy in Québec aufgenommen hat. Die Untersuchung wird von der Firma RadonEx, einem unabhängigen Auftragnehmer und Anbieter von geochemischen Fachdienstleistungen, absolviert und wurde am 16. Dezember 2025 eingeleitet. Das Programm ist derzeit im Gange.

Highlights

Bodengas-Untersuchung am 16. Dezember 2025 auf den Projekten Blanchette und Bardy, 40 km nordwestlich der Ortschaft La Tuque, eingeleitet und im Gange

Untersuchung umfasst 82 Probenahmestellen bei Blanchette und 68 bei Bardy

Erste Untersuchung soll die Eignung der Bodengas-Methode für die Projekte bewerten

Mit der Bodengas-Untersuchung, einer frühzeitigen Explorationsaktivität, soll bewertet werden, ob diese geochemische Methode zur Verfeinerung von Explorationszielen sowie der Erfassung von Anzeichen von granitischen Pegmatitsystemen mit einer Niob- und/oder Seltenerdmetallmineralisierung unterhalb der Deckschicht beitragen kann. Radon ist ein natürlich auftretendes gasförmiges Element, das sich infolge des radioaktiven Zerfalls von Uran und Thorium bildet und innerhalb der Deckschicht gemessen werden kann. In einem Dünnschliff der Regierung aus dem REE-Prospektionsgebiet Blanchette wurde Thorit, ein thoriumhaltiges Mineral, festgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Analyseergebnisse gemeldet.

„Dieses Programm zeugt von einer disziplinierten und methodischen Herangehensweise zum Ausbau unseres Portfolios von Explorationsprojekten in Québec. Die laufende Bodengas-Untersuchung auf Radon ist ein gezielter frühzeitiger Test, um zu bestimmen, ob diese Technik unser Verständnis der unterirdischen Geologie unterhalb der Deckschicht verbessern kann“, so Murray Nye, CEO von North American Niobium and Critical Minerals Corp. „Angesichts des Vorkommens thoriumhaltiger Minerale, das bei historischen Arbeiten auf Blanchette ermittelt wurde, hat diese Methode unserer Ansicht nach das Potenzial, bedeutende geochemische Erkenntnisse zu liefern, die auf kostengünstige Weise zur Verfeinerung von Zielgebieten und zur Ausrichtung zukünftiger Explorationsaktivitäten beitragen könnten.“