Lufthansa-Flugzeuge zum 100. Jubiläum mit Sonderlackierung
- Lufthansa feiert 100 Jahre mit Sonderlackierung.
- Boeing 787-9 mit XXL-Kranich in Frankfurt gelandet.
- Jubiläumsflotte soll bis Herbst 2026 komplett sein.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa schmückt sich für ihr Jubiläumsjahr 2026: Das erste Flugzeug mit Sonderlackierung ist in Frankfurt gelandet. Die nagelneue Boeing 787-9 mit XXL-Kranich und den Jahreszahlen 1926 | 2026 auf dem Rumpf ist eine von sechs Maschinen, mit denen Deutschlands größte Fluggesellschaft an ihre Wurzeln vor 100 Jahren erinnern will.
Der Jubiläums-Dreamliner soll in wenigen Wochen für erste Linienflüge eingesetzt werden, wie die Lufthansa mitteilte. Voraussichtlich im Herbst 2026 werde die Jubiläumsflotte komplett sein.
Am 6. Januar jährt sich die Gründung der ersten "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" zum 100. Mal. Größer feiern will die Lufthansa das Jubiläum erst im April: Am 6. April 1926 startete der offizielle Erstflug.
Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich der MDax -Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie. Erst im April 1955 und damit fast zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs durften erste Linienflüge der neu gegründeten Deutschen Lufthansa AG abheben./ben/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 183,7 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,08 %/+6,61 % bedeutet.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...