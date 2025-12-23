    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoss Stores AktievorwärtsNachrichten zu Ross Stores

    Ross Stores Aktie fällt auf 153,19€ - 23.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Ross Stores Aktie bisher Verluste von -2,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ross Stores Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Ross Stores ist ein führender Off-Price-Einzelhändler in den USA, der Mode, Schuhe, Accessoires und Haushaltswaren zu reduzierten Preisen anbietet. Mit über 1.800 Filialen in 40 Bundesstaaten ist Ross einer der größten Off-Price-Händler. Hauptkonkurrenten sind TJX Companies und Burlington Stores. Ross bietet ein wechselndes Sortiment an Markenprodukten zu niedrigen Preisen, was Exklusivität und Dringlichkeit bei Kunden erzeugt.

    Ross Stores aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Ross Stores Aktie. Mit einer Performance von -2,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute bei der Ross Stores Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Ross Stores-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,05 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ross Stores Aktie damit um -1,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ross Stores eine positive Entwicklung von +4,43 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    Ross Stores Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,92 %
    1 Monat +1,71 %
    3 Monate +25,05 %
    1 Jahr +7,14 %

    Informationen zur Ross Stores Aktie

    Es gibt 323 Mio. Ross Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,34 Mrd.EUR € wert.

    Ross Stores Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ross Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ross Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ross Stores

    -0,74 %
    -1,89 %
    +1,52 %
    +25,05 %
    +6,93 %
    +42,79 %
    +59,69 %
    +208,08 %
    +627,66 %
    ISIN:US7782961038WKN:870053



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
